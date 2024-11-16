https://ria.ru/20241116/moldaviya-1984179416.html

Эксперт назвал условие для сближения Молдавии с ЕС

Эксперт назвал условие для сближения Молдавии с ЕС - РИА Новости, 16.11.2024

Эксперт назвал условие для сближения Молдавии с ЕС

Для сближения с Европейским союзом (ЕС) Молдавия должна будет привести минимальную заработную плату в соответствие с европейскими стандартами, она должна... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T18:56

2024-11-16T18:56

2024-11-16T18:56

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КИШИНЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Для сближения с Европейским союзом (ЕС) Молдавия должна будет привести минимальную заработную плату в соответствие с европейскими стандартами, она должна составлять 50% от средней по стране, заявил известный в республике экономист Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ в своем видеоблоге. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Конституционный суд Молдавии 31 октября признал результаты референдума, в рамках которого жители страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. "В странах с высоким уровнем защиты, таких как Франция и Румыния, соотношение минимальной и средней зарплат составляет 50–57%. В Молдавии этот показатель лишь 35%, что свидетельствует о низком уровне социальной защиты", - сказал Ионицэ. Он добавил, что к 2030 году страна должна постепенно достичь уровня, где минимальная зарплата будет не менее 50% от средней. Эксперт отметил важность того, чтобы ежегодное увеличение минимальной зарплаты превышало уровень инфляции, а правительство должно внедрять меры по поддержке уязвимых категорий населения и стимулировать отрасли с низкими доходами. Анализируя соотношение минимальной и средней зарплаты, Ионицэ уточнил, что в 2010 году соотношение составляло 34,3%, а в 2024 году соотношение находится на уровне в 35%. На данный момент минимальная зарплата в Молдавии составляет 5 000 леев (около 207 долларов). Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны- кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20241115/gaz-1983892931.html

https://ria.ru/20241115/moldavija-1983911194.html

https://ria.ru/20241112/moldavija-1983304101.html

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молдавия, украина, франция, евросоюз, в мире