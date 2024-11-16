https://ria.ru/20241116/moldaviya-1984137209.html

Додон обвинил Санду в имитации демократии

Додон обвинил Санду в имитации демократии - РИА Новости, 16.11.2024

Додон обвинил Санду в имитации демократии

Глава Молдавии Майя Санду будет имитировать демократические переговоры с оппозицией, чтобы остановить крах партии власти, заявил в Telegram-канале экс-президент РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T12:05

2024-11-16T12:05

2024-11-16T12:05

в мире

молдавия

гагаузия

майя санду

игорь додон

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КИШИНЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Глава Молдавии Майя Санду будет имитировать демократические переговоры с оппозицией, чтобы остановить крах партии власти, заявил в Telegram-канале экс-президент республики, лидер молдавских социалистов Игорь Додон. Ранее Санду сообщила, что 18 ноября приглашает политические партии на консультации, чтобы обсудить вопросы реформы правосудия и борьбы с коррупцией. "После катастрофических результатов референдума и президентских выборов, когда ПДС (Партия "Действие и солидарность" – ред.) и сама Санду потеряли свои позиции в стране, теперь власть пытается остановить свой крах, цепляясь за другие политические силы, по головам которых она пойдёт вверх. Дискуссия о политической коррупции является для президента всего лишь предлогом для того, чтобы собрать под своим крылом другие партии и имитировать демократический процесс", - написал Додон. Экс-президент подчеркнул, что социалисты осуждают "политическое коррумпирование избирателей" и другие нарушения, якобы допущенные на выборах, особенно со стороны правящей партии. "Поэтому, если и состоится серьёзная дискуссия между партиями, она должна проходить на нейтральной платформе, должен быть использован комплексный подход, с решениями, которые можно реализовать", — добавил Додон. Он предложил провести межпартийные встречи не в администрации президента, а на нейтральной стороне. "Если и состоится серьёзная дискуссия между партиями, она должна проходить на нейтральной платформе, должен быть использован комплексный подход, с решениями, которые можно реализовать. Иначе обсуждение с партией власти приведет лишь к пустой трате времени и к укреплению диктатуры и пропаганды, которую правление ПДС навязало в стране", - пояснил Додон. Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после выборов Санду заявила, правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского "Промсвязьбанка" (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. Генпрокурор Молдавии Ион Мунтяну заявил, что по этому делу задержаны 28 человек. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%.

https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981833050.html

https://ria.ru/20241106/moldaviya-1981968700.html

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, игорь додон