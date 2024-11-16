https://ria.ru/20241116/minoborony-1984163434.html
Минобороны показало кадры уничтожения пикапа ВСУ в Харьковской области
Минобороны показало кадры уничтожения пикапа ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 16.11.2024
Минобороны показало кадры уничтожения пикапа ВСУ в Харьковской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пикапа и живой силы ВСУ расчетом ударного FPV-дрона группировки войск "Север" в Харьковской области. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T16:20
2024-11-16T16:20
2024-11-16T16:20
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пикапа и живой силы ВСУ расчетом ударного FPV-дрона группировки войск "Север" в Харьковской области. "Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области с помощью БПЛА был обнаружен пикап с боевиками ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по выявленной цели. Автомобиль противника был оперативно уничтожен расчетом ударного FPV-дрона группировки войск "Север", - говорится в сообщении. По данным ведомства, средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по автомобилю и живой силе ВСУ.
https://ria.ru/20241109/udar-1982823907.html
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Уничтожение пикапа и живой силы ВСУ в Харьковской области
Уничтожение пикапа и живой силы ВСУ в Харьковской области
2024-11-16T16:20
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Минобороны показало кадры уничтожения пикапа ВСУ в Харьковской области
Минобороны: ВС России уничтожили пикап и живую силу ВСУ расчетом FPV-дрона