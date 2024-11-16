https://ria.ru/20241116/minoborony-1984163434.html

Минобороны показало кадры уничтожения пикапа ВСУ в Харьковской области

Минобороны показало кадры уничтожения пикапа ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 16.11.2024

Минобороны показало кадры уничтожения пикапа ВСУ в Харьковской области

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пикапа и живой силы ВСУ расчетом ударного FPV-дрона группировки войск "Север" в Харьковской области. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T16:20

2024-11-16T16:20

2024-11-16T16:20

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пикапа и живой силы ВСУ расчетом ударного FPV-дрона группировки войск "Север" в Харьковской области. "Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области с помощью БПЛА был обнаружен пикап с боевиками ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по выявленной цели. Автомобиль противника был оперативно уничтожен расчетом ударного FPV-дрона группировки войск "Север", - говорится в сообщении. По данным ведомства, средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по автомобилю и живой силе ВСУ.

https://ria.ru/20241109/udar-1982823907.html

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Уничтожение пикапа и живой силы ВСУ в Харьковской области Уничтожение пикапа и живой силы ВСУ в Харьковской области 2024-11-16T16:20 true PT0M11S

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харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф