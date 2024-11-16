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Экипажи вертолетов Ми-28НМ уничтожили технику ВСУ в курском приграничье
Экипажи вертолетов Ми-28НМ уничтожили технику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 16.11.2024
Экипажи вертолетов Ми-28НМ уничтожили технику ВСУ в курском приграничье
Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы выполнили удар авиационными ракетами по бронированной технике и живой... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T05:03
2024-11-16T05:03
2024-11-16T06:03
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
ми-28нм
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы выполнили удар авиационными ракетами по бронированной технике и живой силе противника в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России. "В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику ВСУ. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника", — говорится в сообщении. Уточняется, что передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ
Экипажи вертолетов Ми-28НМ уничтожили технику ВСУ в курском приграничье
Экипажи Ми-28НМ уничтожили технику и пехоту ВСУ в Курской области