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Экипажи вертолетов Ми-28НМ уничтожили технику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 16.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 16.11.2024 (обновлено: 06:03 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/mi-28-1984109600.html
Экипажи вертолетов Ми-28НМ уничтожили технику ВСУ в курском приграничье
Экипажи вертолетов Ми-28НМ уничтожили технику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 16.11.2024
Экипажи вертолетов Ми-28НМ уничтожили технику ВСУ в курском приграничье
Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы выполнили удар авиационными ракетами по бронированной технике и живой... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T05:03
2024-11-16T06:03
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
ми-28нм
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы выполнили удар авиационными ракетами по бронированной технике и живой силе противника в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России. "В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику ВСУ. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника", — говорится в сообщении. Уточняется, что передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ
Экипажи вертолетов Ми-28НМ уничтожили технику ВСУ в курском приграничье

Экипажи Ми-28НМ уничтожили технику и пехоту ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМи-28НМ
Ми-28НМ - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Ми-28НМ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы выполнили удар авиационными ракетами по бронированной технике и живой силе противника в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России.
"В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику ВСУ. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника", — говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Уточняется, что передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныМи-28НМ
 
 
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