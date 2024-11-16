https://ria.ru/20241116/merkuris-1984166221.html

На Западе предупредили о возможности санкций против Украины

На Западе предупредили о возможности санкций против Украины - РИА Новости, 16.11.2024

На Западе предупредили о возможности санкций против Украины

Если Украина начнет разрабатывать ядерное оружие, то Соединенные Штаты должны будут ввести против нее санкции, заявил британский военный аналитик Александр... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T16:39

2024-11-16T16:39

2024-11-16T17:07

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Если Украина начнет разрабатывать ядерное оружие, то Соединенные Штаты должны будут ввести против нее санкции, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Соединенные Штаты по закону должны будут ввести санкции против Украины, если Украина действительно подтвердит, что у нее есть программа создания ядерного оружия", — отметил он.По словам эксперта, сейчас украинцы делают всевозможные намеки на то, что если все не будет сделано так, как они хотят, то они прибегнут к ядерному оружию.Ранее газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для Министерства обороны, сообщила, что Украина может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в случае, если США сократят военную помощь Киеву.Президент России Владимир Путин заявил, что создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока не ясно, способна ли на это Украина. Он также назвал сообщения о том, что у ВСУ может появиться такое оружие, очередной провокацией. По его словам, любой шаг в создании оружия массового поражения со стороны Киева будет встречать соответствующую реакцию, Россия не допустит его создания на Украине ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Москва, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Киеву ядерное оружие.

https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984152566.html

https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984162486.html

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в мире, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, россия, киев