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На Западе предупредили о возможности санкций против Украины
На Западе предупредили о возможности санкций против Украины - РИА Новости, 16.11.2024
На Западе предупредили о возможности санкций против Украины
Если Украина начнет разрабатывать ядерное оружие, то Соединенные Штаты должны будут ввести против нее санкции, заявил британский военный аналитик Александр... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T16:39
2024-11-16T16:39
2024-11-16T17:07
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Если Украина начнет разрабатывать ядерное оружие, то Соединенные Штаты должны будут ввести против нее санкции, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Соединенные Штаты по закону должны будут ввести санкции против Украины, если Украина действительно подтвердит, что у нее есть программа создания ядерного оружия", — отметил он.По словам эксперта, сейчас украинцы делают всевозможные намеки на то, что если все не будет сделано так, как они хотят, то они прибегнут к ядерному оружию.Ранее газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для Министерства обороны, сообщила, что Украина может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в случае, если США сократят военную помощь Киеву.Президент России Владимир Путин заявил, что создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока не ясно, способна ли на это Украина. Он также назвал сообщения о том, что у ВСУ может появиться такое оружие, очередной провокацией. По его словам, любой шаг в создании оружия массового поражения со стороны Киева будет встречать соответствующую реакцию, Россия не допустит его создания на Украине ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Москва, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Киеву ядерное оружие.
https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984152566.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Россия, Киев
На Западе предупредили о возможности санкций против Украины
Меркурис: США введут санкции против Украины, если она получит ядерное оружие