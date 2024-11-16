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"Время пришло". В Британии раскрыли, что получит Украина при Трампе - РИА Новости, 16.11.2024
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06:55 16.11.2024 (обновлено: 17:54 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/merkuris-1984114867.html
"Время пришло". В Британии раскрыли, что получит Украина при Трампе
"Время пришло". В Британии раскрыли, что получит Украина при Трампе - РИА Новости, 16.11.2024
"Время пришло". В Британии раскрыли, что получит Украина при Трампе
Члены будущей администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа договорились о позиции по Украине, заявил британский военный аналитик... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T06:55
2024-11-16T17:54
в мире
украина
сша
дональд трамп
россия
выборы президента сша — 2024
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Члены будущей администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа договорились о позиции по Украине, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Общее мнение среди них было сформировано так: этот проект "Украина" поглотил огромное количество энергии и ресурсов Соединенных Штатов и не дал того, что обещал", — отметил эксперт.По его мнению, будущая администрация Трампа не готова вкладываться в этот проект так же, как это делают нынешние американские власти, и не будет поддаваться на провокативные заявления о том, что необходимо просто больше поставлять денег и вооружений для киевского режима.&quot;Они пришли к общему мнению о том, что настало время закрыть проект. &lt;...&gt; Это проект, который терпит неудачу&quot;, — добавил аналитик.Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из его предвыборных заверений было обещание урегулировать конфликт за один день. В России считают, что украинский конфликт — слишком сложная проблема для столь простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.Газета The New York Times писала об опасении украинцев относительно того, что с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США конфликт придет к завершению и Киев будет вынужден пойти на уступки России. При этом газета отметила усталость украинцев, в том числе от того, что многие в ВСУ не ходили в отпуск по много месяцев, а с приближением холодов перспективы Украины можно описать не иначе, как "мрачные", поскольку большое число электростанций было разрушено, подчеркнули в газете.
https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984107419.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, россия, выборы президента сша — 2024, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Россия, Выборы президента США — 2024, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Время пришло". В Британии раскрыли, что получит Украина при Трампе

Меркурис: будущая администрация Трампа пришла к общей позиции по Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Члены будущей администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа договорились о позиции по Украине, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Общее мнение среди них было сформировано так: этот проект "Украина" поглотил огромное количество энергии и ресурсов Соединенных Штатов и не дал того, что обещал", — отметил эксперт.
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По его мнению, будущая администрация Трампа не готова вкладываться в этот проект так же, как это делают нынешние американские власти, и не будет поддаваться на провокативные заявления о том, что необходимо просто больше поставлять денег и вооружений для киевского режима.
«

"Они пришли к общему мнению о том, что настало время закрыть проект. <...> Это проект, который терпит неудачу", — добавил аналитик.

Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из его предвыборных заверений было обещание урегулировать конфликт за один день. В России считают, что украинский конфликт — слишком сложная проблема для столь простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Газета The New York Times писала об опасении украинцев относительно того, что с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США конфликт придет к завершению и Киев будет вынужден пойти на уступки России. При этом газета отметила усталость украинцев, в том числе от того, что многие в ВСУ не ходили в отпуск по много месяцев, а с приближением холодов перспективы Украины можно описать не иначе, как "мрачные", поскольку большое число электростанций было разрушено, подчеркнули в газете.
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