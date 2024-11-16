https://ria.ru/20241116/mateta-1984118004.html
ВККС рассмотрит жалобу на прекращение полномочий председателя суда Матеты
ВККС рассмотрит жалобу на прекращение полномочий председателя суда Матеты - РИА Новости, 16.11.2024
ВККС рассмотрит жалобу на прекращение полномочий председателя суда Матеты
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России на заседании 28 ноября рассмотрит жалобу на решение от 1 ноября досрочно прекратить полномочия судьи,... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T07:58
2024-11-16T07:58
2024-11-16T08:15
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России на заседании 28 ноября рассмотрит жалобу на решение от 1 ноября досрочно прекратить полномочия судьи, председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты, против которого ранее разрешили возбудить уголовное дело о мошенничестве и покушении на мошенничество, говорится в опубликованной на сайте ВККС РФ повестке заседания. В сентябре ВККС разрешила СК возбудить против Матеты уголовное дело о мошенничестве и покушении на мошенничество. На заседании ВККС следователь заявлял, что Матета подозревается в том, что получил от предпринимателя около 88 миллионов рублей, обещая ему принятие решений, повлиять на которые не мог. "Рассмотрение жалобы на решение квалификационной коллегии судей Москвы от 1 ноября 2024 года о досрочном прекращении полномочий судьи, председателя Солнцевского районного суда Москвы Матеты Артема Игоревича с лишением четвертого квалификационного класса и об отказе в удовлетворении его заявления о прекращении полномочий в связи с уходом в отставку на основании подпункта 1 пункта статьи 14 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", - говорится в предварительной повестке заседания коллегии. Рассмотрение этой жалобы планируется 28 ноября в 10.00 мск. По версии следствия, в сентябре 2020 года предприниматель Евгений Курко передал Матете, тогда еще работавшему в Мособлсуде, 24 миллиона 800 тысяч рублей, в ноябре - еще 700 тысяч евро. А в 2024 году Матета, уже будучи председателем Солнцевского райсуда, предложил ему заплатить еще 80 тысяч долларов за содействие в принятии нужного решения Арбитражным судом Московской области. Тогда Курко и обратился в правоохранительные органы и дал согласие участие в оперативных мероприятиях.
https://ria.ru/20240917/moshennichestvo-1973164355.html
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происшествия, москва, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), московский областной суд, мошенничество
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Московский областной суд, Мошенничество
ВККС рассмотрит жалобу на прекращение полномочий председателя суда Матеты
ВККС 28 ноября рассмотрит жалобу на досрочное прекращение полномочий Матеты
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России на заседании 28 ноября рассмотрит жалобу на решение от 1 ноября досрочно прекратить полномочия судьи, председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты, против которого ранее разрешили возбудить уголовное дело о мошенничестве и покушении на мошенничество, говорится в опубликованной на сайте ВККС РФ повестке заседания.
В сентябре ВККС разрешила СК возбудить против Матеты уголовное дело о мошенничестве и покушении на мошенничество. На заседании ВККС следователь заявлял, что Матета подозревается в том, что получил от предпринимателя около 88 миллионов рублей, обещая ему принятие решений, повлиять на которые не мог.
"Рассмотрение жалобы на решение квалификационной коллегии судей Москвы от 1 ноября 2024 года о досрочном прекращении полномочий судьи, председателя Солнцевского районного суда Москвы Матеты Артема Игоревича с лишением четвертого квалификационного класса и об отказе в удовлетворении его заявления о прекращении полномочий в связи с уходом в отставку на основании подпункта 1 пункта статьи 14 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", - говорится в предварительной повестке заседания коллегии.
Рассмотрение этой жалобы планируется 28 ноября в 10.00 мск.
По версии следствия, в сентябре 2020 года предприниматель Евгений Курко передал Матете, тогда еще работавшему в Мособлсуде, 24 миллиона 800 тысяч рублей, в ноябре - еще 700 тысяч евро. А в 2024 году Матета, уже будучи председателем Солнцевского райсуда, предложил ему заплатить еще 80 тысяч долларов за содействие в принятии нужного решения Арбитражным судом Московской области. Тогда Курко и обратился в правоохранительные органы и дал согласие участие в оперативных мероприятиях.