https://ria.ru/20241116/mateta-1984118004.html

ВККС рассмотрит жалобу на прекращение полномочий председателя суда Матеты

ВККС рассмотрит жалобу на прекращение полномочий председателя суда Матеты - РИА Новости, 16.11.2024

ВККС рассмотрит жалобу на прекращение полномочий председателя суда Матеты

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России на заседании 28 ноября рассмотрит жалобу на решение от 1 ноября досрочно прекратить полномочия судьи,... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T07:58

2024-11-16T07:58

2024-11-16T08:15

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

московский областной суд

мошенничество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России на заседании 28 ноября рассмотрит жалобу на решение от 1 ноября досрочно прекратить полномочия судьи, председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты, против которого ранее разрешили возбудить уголовное дело о мошенничестве и покушении на мошенничество, говорится в опубликованной на сайте ВККС РФ повестке заседания. В сентябре ВККС разрешила СК возбудить против Матеты уголовное дело о мошенничестве и покушении на мошенничество. На заседании ВККС следователь заявлял, что Матета подозревается в том, что получил от предпринимателя около 88 миллионов рублей, обещая ему принятие решений, повлиять на которые не мог. "Рассмотрение жалобы на решение квалификационной коллегии судей Москвы от 1 ноября 2024 года о досрочном прекращении полномочий судьи, председателя Солнцевского районного суда Москвы Матеты Артема Игоревича с лишением четвертого квалификационного класса и об отказе в удовлетворении его заявления о прекращении полномочий в связи с уходом в отставку на основании подпункта 1 пункта статьи 14 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации", - говорится в предварительной повестке заседания коллегии. Рассмотрение этой жалобы планируется 28 ноября в 10.00 мск. По версии следствия, в сентябре 2020 года предприниматель Евгений Курко передал Матете, тогда еще работавшему в Мособлсуде, 24 миллиона 800 тысяч рублей, в ноябре - еще 700 тысяч евро. А в 2024 году Матета, уже будучи председателем Солнцевского райсуда, предложил ему заплатить еще 80 тысяч долларов за содействие в принятии нужного решения Арбитражным судом Московской области. Тогда Курко и обратился в правоохранительные органы и дал согласие участие в оперативных мероприятиях.

https://ria.ru/20240917/moshennichestvo-1973164355.html

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происшествия, москва, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), московский областной суд, мошенничество