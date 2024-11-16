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Маск оценил юмор Зеленского после его слов о Трампе и переговорах - РИА Новости, 16.11.2024
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20:46 16.11.2024 (обновлено: 23:15 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/mask-1984188704.html
Маск оценил юмор Зеленского после его слов о Трампе и переговорах
Маск оценил юмор Зеленского после его слов о Трампе и переговорах - РИА Новости, 16.11.2024
Маск оценил юмор Зеленского после его слов о Трампе и переговорах
У Владимира Зеленского потрясающее чувство юмора, заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T20:46
2024-11-16T23:15
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. У Владимира Зеленского потрясающее чувство юмора, заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.Ранее глава киевского режима в интервью телеканалу "Общественное" ушел от ответа на вопрос о том, ставил ли Трамп требование сесть за стол переговоров с Москвой. По его словам, риторика "садись и слушай" не работает."У него потрясающее чувство юмора", — написал Маск, комментируя фрагмент видео с заявлением Зеленского.Свой пост он сопроводил смеющимся эмодзи.Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из его предвыборных заверений было обещание урегулировать конфликт за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, избранный президент неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине и негативно высказывался и о Владимире Зеленском. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20241112/mask-1983392713.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, илон маск, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Илон Маск, Выборы президента США — 2024
Маск оценил юмор Зеленского после его слов о Трампе и переговорах

Маска насмешили слова Зеленского, что Трамп не принудит Киев к переговорам

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. У Владимира Зеленского потрясающее чувство юмора, заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.
Ранее глава киевского режима в интервью телеканалу "Общественное" ушел от ответа на вопрос о том, ставил ли Трамп требование сесть за стол переговоров с Москвой. По его словам, риторика "садись и слушай" не работает.
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"У него потрясающее чувство юмора", — написал Маск, комментируя фрагмент видео с заявлением Зеленского.
Свой пост он сопроводил смеющимся эмодзи.
Трамп неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из его предвыборных заверений было обещание урегулировать конфликт за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, избранный президент неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине и негативно высказывался и о Владимире Зеленском. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, подчеркнул он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
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В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийИлон МаскВыборы президента США — 2024
 
 
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