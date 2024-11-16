https://ria.ru/20241116/manifest-1984102594.html

В Госдуме предложили сформулировать "Манифест общего будущего"

В Госдуме предложили сформулировать "Манифест общего будущего" - РИА Новости, 16.11.2024

В Госдуме предложили сформулировать "Манифест общего будущего"

Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков предложил сформулировать "Манифест общего будущего" - новую модель глобального процветания на опыте Китая, России и других РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T01:18

2024-11-16T01:18

2024-11-16T01:18

китай

россия

александр бабаков

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859065863_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_b824a0ed3bce3e9edd557804c222fa1a.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков предложил сформулировать "Манифест общего будущего" - новую модель глобального процветания на опыте Китая, России и других стран. "Назрела необходимость сформулировать альтернативную повестку и предложить миру новую модель глобального процветания, основанную на опыте и достижениях Китая, России и других стран - Манифеста общего будущего", - сказал Бабаков РИА Новости. По его словам, его важнейшими составляющими являются строительство государства в интересах рядового человека, в интересах благополучия большинства; подход к экономике, который подразумевает достоинство каждого человека, его право на безбедную, благополучную жизнь, раскрытие всех его талантов и устремлений. "Для достижения заявленных целей нам необходимо обеспечить финансовый суверенитет от стран Запада и начать предметное обсуждение основ и принципов создания новой недолларовой мировой финансовой архитектуры, а также внедрения современного альтернативного валютно-финансового инструмента взаимных межгосударственных расчетов", - отметил парламентарий. Бабаков подчеркнул, что Россия, Китай и страны-лидеры глобального мирового большинства, способны предложить всему миру новые принципы формирования полицентричного мироустройства, основанного на суверенитете, традиционных национальных духовных ценностях и недопустимости вмешательства третьих стран во внутренние дела независимых государств. "Западная мировоззренческая повестка исчерпана. Западные элиты теряют (или уже потеряли) сильнейшую из монополий - монополию на повестку и смыслы. Те версии будущего, которые выдвигаю сегодня ультраглобалисты, в явной или скрытой форме отвергаются значимым большинством государств, не входящих в западный блок", - считает зампред Госдумы. По мнению депутата, остро ощущается потребность в новой, позитивной, гуманистической повестке: вместо прибыли и потребления ради потребления - самореализация, постоянное развитие человека и общества; вместо конкуренции - сотрудничество и соревнование; вместо национальных границ и постоянных войн - единое многообразное человечество и постоянный мир. "Большинство угроз, стоящих перед человечеством (перенаселение, антропогенное потепление, пандемии и так далее), которые декларируют глобалисты, преувеличены, сфальсифицированы и искажены. Исходим из того, что ресурсов планеты достаточно, чтобы обеспечить комфортную жизнь кратно большему населению, чем есть сейчас", - добавил политик. По его мнению, опыт внедрения модели экономики Китая и ряда других стран, которая основана на суверенной денежно-кредитной политике, подчиненной интересам развития страны и народа, сращивания стратегического планирования и частной инициативы, использования банков в качестве институтов развития, опережающего масштабного строительства инфраструктуры, выравнивания уровней развития регионов, показал свою эффективность по сравнению с западной моделью.

https://ria.ru/20241116/briks-1984102288.html

https://ria.ru/20241114/ssha-1983651276.html

https://ria.ru/20241112/kitay-1983254083.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, александр бабаков, госдума рф