Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР
Минобороны: российские военные освободили Макаровку и Ленинское в ДНР
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Ленинское и Макаровка в ДНР, сообщили в Минобороны.
"В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Ленинское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаРоссийские войска освободили Григоровку в ДНР
© Инфографика
Российские войска освободили Григоровку в ДНР
Село Ленинское (в 2016 году киевские власти переименовали его в Григоровку) входит в Селидовский городской совет. Об освобождении самого Селидово Министерство обороны сообщило 29 октября. Этот город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. У ВСУ там был один из крупнейших укрепрайонов.
Группировка "Центр" также нанесла поражение семи украинским бригадам в районах Петровки, Дылеевки, Селидово, Ильинки, Новогродовки и Новодмитровки и отразила четыре контратаки.
Потери ВСУ в этих боях составили:
- более 370 человек убитыми и ранеными;
- БМП;
- пять боевых бронированных машин;
- пять автомобилей;
- две гаубицы "Мста-Б";
- три гаубицы Д-30;
- противотанковая пушка "Рапира".
В то же время группировка "Восток" освободила село Макаровка.
© ИнфографикаРоссийские войска освободили Макаровку в ДНР
© Инфографика
Российские войска освободили Макаровку в ДНР
Макаровка — село в Великоновоселковской поселковой общине Волновахского района, расположено к северу от Старомайорского. Это один из населенных пунктов, которые ВСУ удалось занять во время прошлогоднего контрнаступления. Взятие Макаровки под контроль создает возможность для продвижения к Великой Новоселке — важному логистическому узлу украинских войск на этом участке фронта.
При этом бойцы "Востока" нанесли поражение подразделениям трех украинских бригад в районах Разлива, Великой Новоселки (ДНР) и Новодаровки (Запорожская область), а также отбили одну контратаку.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
- около 140 солдат;
- два танка;
- две боевые бронированные машины;
- шесть автомобилей;
- две САУ "Акация".
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