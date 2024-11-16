https://ria.ru/20241116/makarovka-1984137548.html

Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 16.11.2024

Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

Российские войска взяли под контроль села Ленинское и Макаровка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T12:08

2024-11-16T12:08

2024-11-16T14:14

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983597291_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_846eb790120fdb965e8e6f7244c5bd08.jpg

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Ленинское и Макаровка в ДНР, сообщили в Минобороны."В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Ленинское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Группировка "Центр" также нанесла поражение семи украинским бригадам в районах Петровки, Дылеевки, Селидово, Ильинки, Новогродовки и Новодмитровки и отразила четыре контратаки.Потери ВСУ в этих боях составили:В то же время группировка "Восток" освободила село Макаровка.При этом бойцы "Востока" нанесли поражение подразделениям трех украинских бригад в районах Разлива, Великой Новоселки (ДНР) и Новодаровки (Запорожская область), а также отбили одну контратаку.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:

https://ria.ru/20241116/svo-1983702115.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность