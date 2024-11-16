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Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 16.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:08 16.11.2024 (обновлено: 14:14 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/makarovka-1984137548.html
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 16.11.2024
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР
Российские войска взяли под контроль села Ленинское и Макаровка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T12:08
2024-11-16T14:14
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Ленинское и Макаровка в ДНР, сообщили в Минобороны."В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Ленинское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Группировка "Центр" также нанесла поражение семи украинским бригадам в районах Петровки, Дылеевки, Селидово, Ильинки, Новогродовки и Новодмитровки и отразила четыре контратаки.Потери ВСУ в этих боях составили:В то же время группировка "Восток" освободила село Макаровка.При этом бойцы "Востока" нанесли поражение подразделениям трех украинских бригад в районах Разлива, Великой Новоселки (ДНР) и Новодаровки (Запорожская область), а также отбили одну контратаку.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
https://ria.ru/20241116/svo-1983702115.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

Минобороны: российские военные освободили Макаровку и Ленинское в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Ленинское и Макаровка в ДНР, сообщили в Минобороны.
"В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Ленинское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаРоссийские войска освободили Григоровку в ДНР
Российские войска освободили Григоровку в ДНР
© Инфографика
Российские войска освободили Григоровку в ДНР

Село Ленинское (в 2016 году киевские власти переименовали его в Григоровку) входит в Селидовский городской совет. Об освобождении самого Селидово Министерство обороны сообщило 29 октября. Этот город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. У ВСУ там был один из крупнейших укрепрайонов.

Группировка "Центр" также нанесла поражение семи украинским бригадам в районах Петровки, Дылеевки, Селидово, Ильинки, Новогродовки и Новодмитровки и отразила четыре контратаки.
Потери ВСУ в этих боях составили:
  • более 370 человек убитыми и ранеными;
  • БМП;
  • пять боевых бронированных машин;
  • пять автомобилей;
  • две гаубицы "Мста-Б";
  • три гаубицы Д-30;
  • противотанковая пушка "Рапира".
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В то же время группировка "Восток" освободила село Макаровка.
© ИнфографикаРоссийские войска освободили Макаровку в ДНР
Российские войска освободили Макаровку в ДНР
© Инфографика
Российские войска освободили Макаровку в ДНР

Макаровка — село в Великоновоселковской поселковой общине Волновахского района, расположено к северу от Старомайорского. Это один из населенных пунктов, которые ВСУ удалось занять во время прошлогоднего контрнаступления. Взятие Макаровки под контроль создает возможность для продвижения к Великой Новоселке — важному логистическому узлу украинских войск на этом участке фронта.

При этом бойцы "Востока" нанесли поражение подразделениям трех украинских бригад в районах Разлива, Великой Новоселки (ДНР) и Новодаровки (Запорожская область), а также отбили одну контратаку.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
  • около 140 солдат;
  • два танка;
  • две боевые бронированные машины;
  • шесть автомобилей;
  • две САУ "Акация".
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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