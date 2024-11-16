https://ria.ru/20241116/livan-1984129435.html

Израильская авиация нанесла удары по южному пригороду Бейрута

Израильская авиация нанесла удары по южному пригороду Бейрута - РИА Новости, 16.11.2024

Израильская авиация нанесла удары по южному пригороду Бейрута

Израильская боевая авиация в субботу утром нанесла серию ударов по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T10:28

2024-11-16T10:28

2024-11-16T10:28

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 16 ноя — РИА Новости. Израильская боевая авиация в субботу утром нанесла серию ударов по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. Три мощных удара пришлись по району Харет Хрейк. При этом в небе над ливанской столицей продолжают находиться на низкой высоте израильские беспилотники.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

бейрут

ливан

израиль

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Ольга Фомченкова

в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, бейрут, ливан, израиль