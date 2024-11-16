https://ria.ru/20241116/livan-1984129435.html
Израильская авиация нанесла удары по южному пригороду Бейрута
Израильская авиация нанесла удары по южному пригороду Бейрута - РИА Новости, 16.11.2024
Израильская авиация нанесла удары по южному пригороду Бейрута
Израильская боевая авиация в субботу утром нанесла серию ударов по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T10:28
2024-11-16T10:28
2024-11-16T10:28
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 16 ноя — РИА Новости. Израильская боевая авиация в субботу утром нанесла серию ударов по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. Три мощных удара пришлись по району Харет Хрейк. При этом в небе над ливанской столицей продолжают находиться на низкой высоте израильские беспилотники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, бейрут, ливан, израиль
В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Бейрут, Ливан, Израиль
Израильская авиация нанесла удары по южному пригороду Бейрута
Израильская авиация нанесла серию ударов по району Харет Хрейк в Бейруте