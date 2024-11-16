https://ria.ru/20241116/liksutov-1984077964.html
Ликсутов: министры промышленности из регионов посетили ОЭЗ Москвы
Ликсутов: министры промышленности из регионов посетили ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 16.11.2024
Ликсутов: министры промышленности из регионов посетили ОЭЗ Москвы
Главы министерств промышленности из пятнадцати регионов России побывали в ОЭЗ "Технополис Москва" в рамках образовательного проекта Минпрома РФ "Федеральная... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T11:13
2024-11-16T11:13
2024-11-16T11:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Главы министерств промышленности из пятнадцати регионов России побывали в ОЭЗ "Технополис Москва" в рамках образовательного проекта Минпрома РФ "Федеральная практика", сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Программа призвана укреплять взаимодействия между министерством промышленности и торговли России и регионами. Целью является формирование команд управленцев, которые имеют знания о федприоритетах промышленного развития, а также обладают навыками применения господдержки и укрепления межрегиональных производственных цепочек. Особый акцент делается на создание и развитие индустриальных, промышленных и технопарков, а также кластеров."Особая экономическая зона "Технополис Москва" является флагманом новой промышленности столицы. В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина мы выполняем задачи по достижению технологического суверенитета и созданию в городе самых современных высокотехнологичных производств", – процитировали в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.Он подчеркнул, что программа "Федеральная практика" будет способствовать развитию межрегионального сотрудничества, обмену опытом и передовым разработкам, а также стимулировать экономический рост в стране в целом.ОЭЗ "Технополис Москва" посетили министры промышленности Хабаровского края, ХМАО, Иркутской, Астраханской, Томской, Кемеровской, Самарской, Мурманской, Владимирской и Тульской областей, а также республик Алтай, Марий Эл, Ингушетия и Северная Осетия-Алания."Минпромторг России уделяет особое внимание работе с регионами. Мы регулярно проводим выездные стажировки в федеральных округах и стажировки по программе "Федеральная практика" для вновь назначенных региональных руководителей в сфере промышленности. Их главная цель – максимальное погружение новых руководителей региональных ведомств в приоритетные задачи и ключевые инструменты развития промышленного комплекса нашей страны. Это возможность в открытом диалоге определить планы по дальнейшему развитию отраслей и предприятий", – отметил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Иван Куликов, его слова приводятся на сайте министерства.Главы региональных промышленных ведомств презентовали проекты развития производственного потенциала субъектов и оценили индустриальный парк "Руднево"."Индустриальный парк "Руднево" является ярким примером современной промышленной политики. Он внесен в федеральный реестр индустриальных парков Минпромторга России. Инвестиции в площадку составили 97 млрд руб., из них 20 млрд руб. – частные средства, и 77 млрд руб. вложили городские власти. Планируется, что к 2030 году общая площадь промобъектов здесь превысит 1,2 млн кв. м., что позволит "Руднево" стать крупнейшим в России. В настоящее время здесь построен 21 корпус, включая производственные и офисные помещения. На предприятиях создано более 2,8 тыс. рабочих мест", – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя ДИПП Анатолий Гарбузов.В свою очередь, директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Олег Ступин отметил, что "Руднево" –отличный пример правильной реализации индустриального проекта с применением консолидированных мер поддержки. Главным проектом парка стал Федеральный центр беспилотных авиационных систем (БАС). Он объединяет одиннадцать крупных отечественных разработчиков и производителей беспилотников. Он был создан по поручению президента России в прошлом году.Генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев добавил, что особая экономическая зона представляет собой центр развития высоких технологий."Компании производят инновационные лекарственные препараты, высокотехнологичное медицинское оборудование, электронику, программное обеспечение и товары народного потребления. Вся эта продукция поставляется также в регионы нашей страны. Мы предоставляем резидентам широкие налоговые преференции и таможенные льготы. Сэкономленные средства они направляют на расширение, запуск новых или модернизацию существующих производств", – цитируют в ДИПП Дегтева.
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москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Главы министерств промышленности из пятнадцати регионов России побывали в ОЭЗ "Технополис Москва" в рамках образовательного проекта Минпрома РФ "Федеральная практика", сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Программа призвана укреплять взаимодействия между министерством промышленности и торговли России и регионами. Целью является формирование команд управленцев, которые имеют знания о федприоритетах промышленного развития, а также обладают навыками применения господдержки и укрепления межрегиональных производственных цепочек. Особый акцент делается на создание и развитие индустриальных, промышленных и технопарков, а также кластеров.
"Особая экономическая зона "Технополис Москва" является флагманом новой промышленности столицы. В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина мы выполняем задачи по достижению технологического суверенитета и созданию в городе самых современных высокотехнологичных производств", – процитировали в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.
Он подчеркнул, что программа "Федеральная практика" будет способствовать развитию межрегионального сотрудничества, обмену опытом и передовым разработкам, а также стимулировать экономический рост в стране в целом.
ОЭЗ "Технополис Москва" посетили министры промышленности Хабаровского края, ХМАО, Иркутской, Астраханской, Томской, Кемеровской, Самарской, Мурманской, Владимирской и Тульской областей, а также республик Алтай, Марий Эл, Ингушетия и Северная Осетия-Алания.
"Минпромторг России уделяет особое внимание работе с регионами. Мы регулярно проводим выездные стажировки в федеральных округах и стажировки по программе "Федеральная практика" для вновь назначенных региональных руководителей в сфере промышленности. Их главная цель – максимальное погружение новых руководителей региональных ведомств в приоритетные задачи и ключевые инструменты развития промышленного комплекса нашей страны. Это возможность в открытом диалоге определить планы по дальнейшему развитию отраслей и предприятий", – отметил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Иван Куликов, его слова приводятся на сайте министерства.
Главы региональных промышленных ведомств презентовали проекты развития производственного потенциала субъектов и оценили индустриальный парк "Руднево".
"Индустриальный парк "Руднево" является ярким примером современной промышленной политики. Он внесен в федеральный реестр индустриальных парков Минпромторга России. Инвестиции в площадку составили 97 млрд руб., из них 20 млрд руб. – частные средства, и 77 млрд руб. вложили городские власти. Планируется, что к 2030 году общая площадь промобъектов здесь превысит 1,2 млн кв. м., что позволит "Руднево" стать крупнейшим в России. В настоящее время здесь построен 21 корпус, включая производственные и офисные помещения. На предприятиях создано более 2,8 тыс. рабочих мест", – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя ДИПП Анатолий Гарбузов.
В свою очередь, директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Олег Ступин отметил, что "Руднево" –отличный пример правильной реализации индустриального проекта с применением консолидированных мер поддержки. Главным проектом парка стал Федеральный центр беспилотных авиационных систем (БАС). Он объединяет одиннадцать крупных отечественных разработчиков и производителей беспилотников. Он был создан по поручению президента России в прошлом году.
Генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев добавил, что особая экономическая зона представляет собой центр развития высоких технологий.
"Компании производят инновационные лекарственные препараты, высокотехнологичное медицинское оборудование, электронику, программное обеспечение и товары народного потребления. Вся эта продукция поставляется также в регионы нашей страны. Мы предоставляем резидентам широкие налоговые преференции и таможенные льготы. Сэкономленные средства они направляют на расширение, запуск новых или модернизацию существующих производств", – цитируют в ДИПП Дегтева.