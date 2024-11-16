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Ликсутов: министры промышленности из регионов посетили ОЭЗ Москвы

Ликсутов: министры промышленности из регионов посетили ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 16.11.2024

Ликсутов: министры промышленности из регионов посетили ОЭЗ Москвы

Главы министерств промышленности из пятнадцати регионов России побывали в ОЭЗ "Технополис Москва" в рамках образовательного проекта Минпрома РФ "Федеральная... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T11:13

2024-11-16T11:13

2024-11-16T11:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Главы министерств промышленности из пятнадцати регионов России побывали в ОЭЗ "Технополис Москва" в рамках образовательного проекта Минпрома РФ "Федеральная практика", сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Программа призвана укреплять взаимодействия между министерством промышленности и торговли России и регионами. Целью является формирование команд управленцев, которые имеют знания о федприоритетах промышленного развития, а также обладают навыками применения господдержки и укрепления межрегиональных производственных цепочек. Особый акцент делается на создание и развитие индустриальных, промышленных и технопарков, а также кластеров."Особая экономическая зона "Технополис Москва" является флагманом новой промышленности столицы. В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина мы выполняем задачи по достижению технологического суверенитета и созданию в городе самых современных высокотехнологичных производств", – процитировали в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.Он подчеркнул, что программа "Федеральная практика" будет способствовать развитию межрегионального сотрудничества, обмену опытом и передовым разработкам, а также стимулировать экономический рост в стране в целом.ОЭЗ "Технополис Москва" посетили министры промышленности Хабаровского края, ХМАО, Иркутской, Астраханской, Томской, Кемеровской, Самарской, Мурманской, Владимирской и Тульской областей, а также республик Алтай, Марий Эл, Ингушетия и Северная Осетия-Алания."Минпромторг России уделяет особое внимание работе с регионами. Мы регулярно проводим выездные стажировки в федеральных округах и стажировки по программе "Федеральная практика" для вновь назначенных региональных руководителей в сфере промышленности. Их главная цель – максимальное погружение новых руководителей региональных ведомств в приоритетные задачи и ключевые инструменты развития промышленного комплекса нашей страны. Это возможность в открытом диалоге определить планы по дальнейшему развитию отраслей и предприятий", – отметил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Иван Куликов, его слова приводятся на сайте министерства.Главы региональных промышленных ведомств презентовали проекты развития производственного потенциала субъектов и оценили индустриальный парк "Руднево"."Индустриальный парк "Руднево" является ярким примером современной промышленной политики. Он внесен в федеральный реестр индустриальных парков Минпромторга России. Инвестиции в площадку составили 97 млрд руб., из них 20 млрд руб. – частные средства, и 77 млрд руб. вложили городские власти. Планируется, что к 2030 году общая площадь промобъектов здесь превысит 1,2 млн кв. м., что позволит "Руднево" стать крупнейшим в России. В настоящее время здесь построен 21 корпус, включая производственные и офисные помещения. На предприятиях создано более 2,8 тыс. рабочих мест", – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя ДИПП Анатолий Гарбузов.В свою очередь, директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Олег Ступин отметил, что "Руднево" –отличный пример правильной реализации индустриального проекта с применением консолидированных мер поддержки. Главным проектом парка стал Федеральный центр беспилотных авиационных систем (БАС). Он объединяет одиннадцать крупных отечественных разработчиков и производителей беспилотников. Он был создан по поручению президента России в прошлом году.Генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев добавил, что особая экономическая зона представляет собой центр развития высоких технологий."Компании производят инновационные лекарственные препараты, высокотехнологичное медицинское оборудование, электронику, программное обеспечение и товары народного потребления. Вся эта продукция поставляется также в регионы нашей страны. Мы предоставляем резидентам широкие налоговые преференции и таможенные льготы. Сэкономленные средства они направляют на расширение, запуск новых или модернизацию существующих производств", – цитируют в ДИПП Дегтева.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, анатолий гарбузов