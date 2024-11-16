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В Запорожской области создали лабораторию по испытанию военных новинок - РИА Новости, 16.11.2024
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07:15 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/laboratoriya-1984116091.html
В Запорожской области создали лабораторию по испытанию военных новинок
В Запорожской области создали лабораторию по испытанию военных новинок - РИА Новости, 16.11.2024
В Запорожской области создали лабораторию по испытанию военных новинок
Инженеры уникальной лаборатории в "БАРС-37" ("САРМАТ") российской группировки войск "Днепр" производят разработку и сборку летательных аппаратов собственного... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T07:15
2024-11-16T07:15
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 ноя - РИА Новости. Инженеры уникальной лаборатории в "БАРС-37" ("САРМАТ") российской группировки войск "Днепр" производят разработку и сборку летательных аппаратов собственного производства, а также ведут испытания технических средств в боевых условиях в Запорожской области, рассказал РИА Новости инженер отряда с позывным "Игрок". В лаборатории отряда специалисты занимаются разработкой и производством летательных аппаратов различного типа, апробированием и испытанием боеприпасов, БПЛА и других технических средств российского производства в разных боевых условиях. "Создание лаборатории на линии боевого соприкосновения - это сокращение логистики между умами и теми, кто применяет это в бою. Соответственно, сокращая логистику, мы успеваем сохранить гораздо больше жизней наших солдат",- сказал "Игрок". Он отметил, что в лаборатории разрабатывают и собирают собственные летательные аппараты, в том числе самолетного и коптерного типа. "Наши инженеры работают над проблемами фронта, помогают решить соседним соединениям, подразделениям технические задачи, которые стоят перед ними, в том числе - ретрансляция для разного типа дронов, "тележек" (для эвакуации пехоты - ред.), танков и так далее", - пояснил он.
https://ria.ru/20241011/istrebiteli-1977260931.html
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безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область
В Запорожской области создали лабораторию по испытанию военных новинок

Лаборатория "БАРС-37" разрабатывает и собирает собственные летательные аппараты

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОператор БПЛА самолетного типа "Молния-2"
Оператор БПЛА самолетного типа Молния-2 - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Оператор БПЛА самолетного типа "Молния-2" . Архивное фото
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 ноя - РИА Новости. Инженеры уникальной лаборатории в "БАРС-37" ("САРМАТ") российской группировки войск "Днепр" производят разработку и сборку летательных аппаратов собственного производства, а также ведут испытания технических средств в боевых условиях в Запорожской области, рассказал РИА Новости инженер отряда с позывным "Игрок".
В лаборатории отряда специалисты занимаются разработкой и производством летательных аппаратов различного типа, апробированием и испытанием боеприпасов, БПЛА и других технических средств российского производства в разных боевых условиях.
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"Создание лаборатории на линии боевого соприкосновения - это сокращение логистики между умами и теми, кто применяет это в бою. Соответственно, сокращая логистику, мы успеваем сохранить гораздо больше жизней наших солдат",- сказал "Игрок".
Он отметил, что в лаборатории разрабатывают и собирают собственные летательные аппараты, в том числе самолетного и коптерного типа.
"Наши инженеры работают над проблемами фронта, помогают решить соседним соединениям, подразделениям технические задачи, которые стоят перед ними, в том числе - ретрансляция для разного типа дронов, "тележек" (для эвакуации пехоты - ред.), танков и так далее", - пояснил он.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская область
 
 
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