https://ria.ru/20241116/laboratoriya-1984116091.html

В Запорожской области создали лабораторию по испытанию военных новинок

В Запорожской области создали лабораторию по испытанию военных новинок - РИА Новости, 16.11.2024

В Запорожской области создали лабораторию по испытанию военных новинок

Инженеры уникальной лаборатории в "БАРС-37" ("САРМАТ") российской группировки войск "Днепр" производят разработку и сборку летательных аппаратов собственного... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T07:15

2024-11-16T07:15

2024-11-16T07:15

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 ноя - РИА Новости. Инженеры уникальной лаборатории в "БАРС-37" ("САРМАТ") российской группировки войск "Днепр" производят разработку и сборку летательных аппаратов собственного производства, а также ведут испытания технических средств в боевых условиях в Запорожской области, рассказал РИА Новости инженер отряда с позывным "Игрок". В лаборатории отряда специалисты занимаются разработкой и производством летательных аппаратов различного типа, апробированием и испытанием боеприпасов, БПЛА и других технических средств российского производства в разных боевых условиях. "Создание лаборатории на линии боевого соприкосновения - это сокращение логистики между умами и теми, кто применяет это в бою. Соответственно, сокращая логистику, мы успеваем сохранить гораздо больше жизней наших солдат",- сказал "Игрок". Он отметил, что в лаборатории разрабатывают и собирают собственные летательные аппараты, в том числе самолетного и коптерного типа. "Наши инженеры работают над проблемами фронта, помогают решить соседним соединениям, подразделениям технические задачи, которые стоят перед ними, в том числе - ретрансляция для разного типа дронов, "тележек" (для эвакуации пехоты - ред.), танков и так далее", - пояснил он.

https://ria.ru/20241011/istrebiteli-1977260931.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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безопасность, запорожская область