https://ria.ru/20241116/kurskaya-1984153816.html
Расчеты FPV-дронов уничтожили укрепления ВСУ в Курской области
Расчеты FPV-дронов уничтожили укрепления ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.11.2024
Расчеты FPV-дронов уничтожили укрепления ВСУ в Курской области
Расчеты FPV-дронов уничтожили укрепления ВСУ на курском направлении, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T14:47
2024-11-16T14:47
2024-11-16T14:47
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Расчеты FPV-дронов уничтожили укрепления ВСУ на курском направлении, сообщило Минобороны России. "Расчетами разведывательных дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" Минобороны России были обнаружены укрытия для личного состава ВСУ в лесополосе на курском направлении. Информация оперативно была передана ударным средствам, после чего обнаруженные операторами центра "Рубикон" цели были уничтожены FPV-дронами", - говорится в сообщении. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Расчеты FPV-дронов уничтожили укрепления ВСУ в Курской области
МО РФ: FPV-дроны уничтожили укрепления ВСУ в лесополосе в курском приграничье
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Расчеты FPV-дронов уничтожили укрепления ВСУ на курском направлении, сообщило Минобороны России.
"Расчетами разведывательных дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" Минобороны России были обнаружены укрытия для личного состава ВСУ в лесополосе на курском направлении. Информация оперативно была передана ударным средствам, после чего обнаруженные операторами центра "Рубикон" цели были уничтожены FPV-дронами", - говорится в сообщении.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области
, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.