Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли поражение силам 14 бригад ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 16.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:29 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/kurskaya-1984146539.html
ВС России нанесли поражение силам 14 бригад ВСУ в Курской области за сутки
ВС России нанесли поражение силам 14 бригад ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 16.11.2024
ВС России нанесли поражение силам 14 бригад ВСУ в Курской области за сутки
Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах семи населенных пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T13:29
2024-11-16T13:29
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982396632_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ad744a6a3b793050f4f299c403001b42.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах семи населенных пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Дарьино, Мартыновка, Марьевка, Николаево-Дарьино, Погребки и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Армейская авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах Лебедевки, Новоивановки, Свердликово и Черкасского Поречного, добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982396632_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f40352bc01f44536201a6441a51dfec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли поражение силам 14 бригад ВСУ в Курской области за сутки

МО: ВС РФ поразили силы 14 бригад ВСУ в 7 населенных пунктах Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета российской гаубицы Д-30 в Курской области
Работа расчета российской гаубицы Д-30 в Курской области - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа расчета российской гаубицы Д-30 в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах семи населенных пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Дарьино, Мартыновка, Марьевка, Николаево-Дарьино, Погребки и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
Армейская авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах Лебедевки, Новоивановки, Свердликово и Черкасского Поречного, добавили в Минобороны РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Запад потерпел поражение от России в Курской области
31 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала