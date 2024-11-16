ВС России нанесли поражение силам 14 бригад ВСУ в Курской области за сутки
МО: ВС РФ поразили силы 14 бригад ВСУ в 7 населенных пунктах Курской области
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета российской гаубицы Д-30 в Курской области
Работа расчета российской гаубицы Д-30 в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах семи населенных пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Дарьино, Мартыновка, Марьевка, Николаево-Дарьино, Погребки и Свердликово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
Армейская авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах Лебедевки, Новоивановки, Свердликово и Черкасского Поречного, добавили в Минобороны РФ.
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