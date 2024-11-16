https://ria.ru/20241116/kursk-1984101815.html

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 16.11.2024

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T00:57

2024-11-16T00:57

2024-11-16T00:57

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. Опасность атаки БПЛА была объявлен в 19.29 мск пятницы. Позднее Минобороны РФ сообщало, что российские средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников над регионом. Спустя почти пять часов опасность атаки БПЛА в области отменили. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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2024

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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)