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В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 16.11.2024
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T00:57
2024-11-16T00:57
2024-11-16T00:57
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Отбой опасности атаки БПЛА объявлен в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. Опасность атаки БПЛА была объявлен в 19.29 мск пятницы. Позднее Минобороны РФ сообщало, что российские средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников над регионом. Спустя почти пять часов опасность атаки БПЛА в области отменили. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА спустя почти пять часов