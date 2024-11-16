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В Крыму умер пострадавший при обрушении моста
В Крыму умер пострадавший при обрушении моста - РИА Новости, 16.11.2024
В Крыму умер пострадавший при обрушении моста
Пострадавший при обрушении моста в Джанкойском районе на севере Крыма скончался в больнице, сообщила пресс-служба крымского минздрава. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T21:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Пострадавший при обрушении моста в Джанкойском районе на севере Крыма скончался в больнице, сообщила пресс-служба крымского минздрава. Автомобильный мост, проложенный над железнодорожным полотном, обрушился в среду между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе на севере Крыма, два человека пострадали. По данным СК РФ, мост рухнул при движении по нему перегруженной фуры, начата проверка. Поезда вновь начали движение на участке днем в четверг после разбора завалов. "К сожалению, мужчина, пострадавший в результате обрушения моста в Джанкойском районе и получивший тяжелые травмы, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 16 ноября 2024 года умер в медицинской организации" , - сообщили в минздраве Второму пострадавшему оказана помощь амбулаторно.
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происшествия, россия, республика крым
Происшествия, Россия, Республика Крым
В Крыму умер пострадавший при обрушении моста
Минздрав Крыма: пострадавший при обрушении моста под Джанкоем умер в больнице
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости.
Пострадавший при обрушении моста в Джанкойском районе на севере Крыма скончался в больнице, сообщила пресс-служба
крымского минздрава.
Автомобильный мост, проложенный над железнодорожным полотном, обрушился в среду между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе на севере Крыма, два человека пострадали. По данным СК РФ, мост рухнул при движении по нему перегруженной фуры, начата проверка. Поезда вновь начали движение на участке днем в четверг после разбора завалов.
"К сожалению, мужчина, пострадавший в результате обрушения моста в Джанкойском районе и получивший тяжелые травмы, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 16 ноября 2024 года умер в медицинской организации" , - сообщили в минздраве
Второму пострадавшему оказана помощь амбулаторно.