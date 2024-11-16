Рейтинг@Mail.ru
В Крыму умер пострадавший при обрушении моста - РИА Новости, 16.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:25 16.11.2024 (обновлено: 21:29 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/krym-1984191272.html
В Крыму умер пострадавший при обрушении моста
В Крыму умер пострадавший при обрушении моста - РИА Новости, 16.11.2024
В Крыму умер пострадавший при обрушении моста
Пострадавший при обрушении моста в Джанкойском районе на севере Крыма скончался в больнице, сообщила пресс-служба крымского минздрава. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T21:25
2024-11-16T21:29
происшествия
россия
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983683606_256:0:2304:1152_1920x0_80_0_0_6c7c845ecb5d7680b1ceeec20c233443.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Пострадавший при обрушении моста в Джанкойском районе на севере Крыма скончался в больнице, сообщила пресс-служба крымского минздрава. Автомобильный мост, проложенный над железнодорожным полотном, обрушился в среду между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе на севере Крыма, два человека пострадали. По данным СК РФ, мост рухнул при движении по нему перегруженной фуры, начата проверка. Поезда вновь начали движение на участке днем в четверг после разбора завалов. "К сожалению, мужчина, пострадавший в результате обрушения моста в Джанкойском районе и получивший тяжелые травмы, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 16 ноября 2024 года умер в медицинской организации" , - сообщили в минздраве Второму пострадавшему оказана помощь амбулаторно.
https://ria.ru/20241114/most-1983675893.html
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983683606_512:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_cb00fed6f49ff723a00957e3c84e090b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика крым
Происшествия, Россия, Республика Крым
В Крыму умер пострадавший при обрушении моста

Минздрав Крыма: пострадавший при обрушении моста под Джанкоем умер в больнице

© Фото : ГКУ РК "КРЫМ-СПАС"/ВКонтактеМесто обрушения моста в Джанкойском районе Крыма
Место обрушения моста в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© Фото : ГКУ РК "КРЫМ-СПАС"/ВКонтакте
Место обрушения моста в Джанкойском районе Крыма
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Пострадавший при обрушении моста в Джанкойском районе на севере Крыма скончался в больнице, сообщила пресс-служба крымского минздрава.
Автомобильный мост, проложенный над железнодорожным полотном, обрушился в среду между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе на севере Крыма, два человека пострадали. По данным СК РФ, мост рухнул при движении по нему перегруженной фуры, начата проверка. Поезда вновь начали движение на участке днем в четверг после разбора завалов.
"К сожалению, мужчина, пострадавший в результате обрушения моста в Джанкойском районе и получивший тяжелые травмы, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 16 ноября 2024 года умер в медицинской организации" , - сообщили в минздраве
Второму пострадавшему оказана помощь амбулаторно.
На месте обрушения моста в Джанкойском районе - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Рухнувший в Крыму мост восстановят в полном объеме
14 ноября, 10:22
 
ПроисшествияРоссияРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала