https://ria.ru/20241116/krym-1984191272.html

В Крыму умер пострадавший при обрушении моста

В Крыму умер пострадавший при обрушении моста - РИА Новости, 16.11.2024

В Крыму умер пострадавший при обрушении моста

Пострадавший при обрушении моста в Джанкойском районе на севере Крыма скончался в больнице, сообщила пресс-служба крымского минздрава. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T21:25

2024-11-16T21:25

2024-11-16T21:29

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Пострадавший при обрушении моста в Джанкойском районе на севере Крыма скончался в больнице, сообщила пресс-служба крымского минздрава. Автомобильный мост, проложенный над железнодорожным полотном, обрушился в среду между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе на севере Крыма, два человека пострадали. По данным СК РФ, мост рухнул при движении по нему перегруженной фуры, начата проверка. Поезда вновь начали движение на участке днем в четверг после разбора завалов. "К сожалению, мужчина, пострадавший в результате обрушения моста в Джанкойском районе и получивший тяжелые травмы, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 16 ноября 2024 года умер в медицинской организации" , - сообщили в минздраве Второму пострадавшему оказана помощь амбулаторно.

https://ria.ru/20241114/most-1983675893.html

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происшествия, россия, республика крым