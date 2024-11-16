https://ria.ru/20241116/korruptsiya-1984111262.html

В Пентагоне главным препятствием на пути Киева в НАТО назвали коррупцию

В Пентагоне главным препятствием на пути Киева в НАТО назвали коррупцию - РИА Новости, 16.11.2024

В Пентагоне главным препятствием на пути Киева в НАТО назвали коррупцию

Коррупция остается главным препятствием для вступления Украины в НАТО и ЕС, а также мешает экономическому восстановлению страны и привлечению в нее иностранного РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T05:47

2024-11-16T05:47

2024-11-16T06:07

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Коррупция остается главным препятствием для вступления Украины в НАТО и ЕС, а также мешает экономическому восстановлению страны и привлечению в нее иностранного капитала, заявил офис генерального инспектора Пентагона. "Коррупция продолжает осложнять попытки Украины реализовать ее устремления в ЕС и НАТО. Судьи, политики и должностные лица обвинялись в коррупции, а министерство обороны было ключевым игроком во многих коррупционных скандалах... Проблемы с коррупцией и верховенством закона на Украине станут главным препятствием для восстановления экономики страны после войны и привлечения иностранных инвестиций", — говорится в новом докладе аудитора в конгресс за период с 1 июля по 30 сентября 2024 года. Аудитор отметил, что недавняя попытка Киева объединить два закупочных госагентства была негативно воспринята западными партнерами. В октябре аудитор Пентагона заявил, что переданные Украине в 2022 году 1,1 миллиарда долларов недостаточно задокументированы, что свидетельствует о проблемах с контролем за выделенными Киеву средствами. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности РФ. Он подчеркивал, что риск вступления Киева в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984107419.html

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