https://ria.ru/20241116/korruptsiya-1984111262.html
В Пентагоне главным препятствием на пути Киева в НАТО назвали коррупцию
В Пентагоне главным препятствием на пути Киева в НАТО назвали коррупцию - РИА Новости, 16.11.2024
В Пентагоне главным препятствием на пути Киева в НАТО назвали коррупцию
Коррупция остается главным препятствием для вступления Украины в НАТО и ЕС, а также мешает экономическому восстановлению страны и привлечению в нее иностранного РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T05:47
2024-11-16T05:47
2024-11-16T06:07
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Коррупция остается главным препятствием для вступления Украины в НАТО и ЕС, а также мешает экономическому восстановлению страны и привлечению в нее иностранного капитала, заявил офис генерального инспектора Пентагона. "Коррупция продолжает осложнять попытки Украины реализовать ее устремления в ЕС и НАТО. Судьи, политики и должностные лица обвинялись в коррупции, а министерство обороны было ключевым игроком во многих коррупционных скандалах... Проблемы с коррупцией и верховенством закона на Украине станут главным препятствием для восстановления экономики страны после войны и привлечения иностранных инвестиций", — говорится в новом докладе аудитора в конгресс за период с 1 июля по 30 сентября 2024 года. Аудитор отметил, что недавняя попытка Киева объединить два закупочных госагентства была негативно воспринята западными партнерами. В октябре аудитор Пентагона заявил, что переданные Украине в 2022 году 1,1 миллиарда долларов недостаточно задокументированы, что свидетельствует о проблемах с контролем за выделенными Киеву средствами. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности РФ. Он подчеркивал, что риск вступления Киева в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984107419.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, НАТО, Министерство обороны США, Евросоюз, Коррупция, Киев, Россия
В Пентагоне главным препятствием на пути Киева в НАТО назвали коррупцию
Офис генинспектора Пентагона: коррупция мешает Украине вступить в НАТО и ЕС
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Коррупция остается главным препятствием для вступления Украины в НАТО и ЕС, а также мешает экономическому восстановлению страны и привлечению в нее иностранного капитала, заявил офис генерального инспектора Пентагона.
"Коррупция продолжает осложнять попытки Украины реализовать ее устремления в ЕС и НАТО. Судьи, политики и должностные лица обвинялись в коррупции, а министерство обороны было ключевым игроком во многих коррупционных скандалах... Проблемы с коррупцией и верховенством закона на Украине станут главным препятствием для восстановления экономики страны после войны и привлечения иностранных инвестиций", — говорится в новом докладе аудитора в конгресс за период с 1 июля по 30 сентября 2024 года.
Аудитор отметил, что недавняя попытка Киева объединить два закупочных госагентства была негативно воспринята западными партнерами.
В октябре аудитор Пентагона заявил, что переданные Украине в 2022 году 1,1 миллиарда долларов недостаточно задокументированы, что свидетельствует о проблемах с контролем за выделенными Киеву средствами.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
Президент России Владимир Путин
неоднократно заявлял, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности РФ. Он подчеркивал, что риск вступления Киева в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.