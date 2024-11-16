https://ria.ru/20241116/konfrontatsiya-1984196998.html

Экономист Сакс высказался о рисках прямой конфронтации между США и Россией

Экономист Сакс высказался о рисках прямой конфронтации между США и Россией - РИА Новости, 16.11.2024

Экономист Сакс высказался о рисках прямой конфронтации между США и Россией

Американский экономист Джеффри Сакс считает, что прямая конфронтация между США и Россией несет в себе очень серьезные и реальные угрозы. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T23:01

2024-11-16T23:01

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ЕРЕВАН, 16 ноя - РИА Новости. Американский экономист Джеффри Сакс считает, что прямая конфронтация между США и Россией несет в себе очень серьезные и реальные угрозы. Выступая с лекцией в Ереване, Сакс напомнил, что Россия и США обладают тысячами ядерных боеголовок. "И мы находимся в состоянии открытой войны с Россией. Это война не между Россией и Украиной, это война между США и Российской Федерацией. Просто Украина оказывает Соединенным Штатам хорошую услугу, умирая за них. Но это война между двумя ядерными сверхдержавами. И знаете, сколько мы говорим о ядерной угрозе, которую несет эта война? Ноль", - сказал эксперт. По его словам, такие разговоры в США принято считать дурным тоном, шантажом, "блефом Путина". Однако эксперт считает, что популярность такой точки зрения в Штатах может привести к тому, что не останется времени, чтобы признать свои ошибки или останется "одна минута, пока люди скажут свое последнее слово до того, как приземлятся ракеты". "Это (угроза горячего противостояния - ред.) очень серьезно и реально, и слишком близко, чем мы думаем, так как у нас (на Западе - ред.) нет хороших лидеров. Когда ты знаешь этих людей настолько, насколько знаю их я, поверьте это вас абсолютно не успокоит. Они не были моими лучшими студентами, но их руки лежат на пусках ракет, и они верят в военные игры, они думают, что военные игры - это война. Когда люди гибнут массово, они и не считают, сколько человек погибли на Украине. Я думаю, 600-700 тысяч. Что вы думаете, какой-то американский дипломат или политический деятель говорит об этом? Их это абсолютно не волнует", - заявил эксперт. По его словам, такая ситуация очень опасна. Он добавил, что первое правило ядерной сверхдержавы - "не наступать на хвост" другой ядерной сверхдержавы, не раздражать ее, соблюдать дистанцию, быть разумным. "США это абсолютно не понимают. Наоборот идея США - стать лицом к лицу, чтобы выяснить, кто сильнее. "Очень умно", когда у визави есть ядерное оружие, при том шесть тысяч боеголовок. Мы теперь это делаем на Украине и в Китае", - отметил Сакс.

https://ria.ru/20241108/tramp-1982572173.html

https://ria.ru/20241014/peskov-1978029012.html

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