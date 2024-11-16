https://ria.ru/20241116/klimatolog-1984115278.html

2024 год станет самым теплым в истории, заявил климатолог

2024 год станет самым теплым в истории, заявил климатолог - РИА Новости, 16.11.2024

2024 год станет самым теплым в истории, заявил климатолог

Скорее всего, 2024 год побьет рекорд предыдущего и станет самым жарким для Земли в истории метеонаблюдений, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T06:52

2024-11-16T06:52

2024-11-16T06:52

наука

земля

тихий океан

алексей кокорин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819809280_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_55e3b53b38f45f7a96bdc01a357cf408.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Скорее всего, 2024 год побьет рекорд предыдущего и станет самым жарким для Земли в истории метеонаблюдений, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин. "2024 год, скорее всего, станет самым теплым", - сказал Кокорин. По его словам, это связано с лишним теплом в атмосфере из-за усиления человеком парникового эффекта, а также с природным явлением Эль-Ниньо, которое начало действовать в мае-июне 2023 года. На данный момент самым жарким за всю историю метеонаблюдений считается 2023 год, когда действие Эль-Ниньо ощущалось на протяжении более семи месяцев. Феномен Эль-Ниньо вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу.

https://ria.ru/20241024/pogoda-1979864902.html

https://ria.ru/20241111/nauka-1982487547.html

земля

тихий океан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

земля, тихий океан, алексей кокорин