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2024 год станет самым теплым в истории, заявил климатолог - РИА Новости, 16.11.2024
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Наука
 
06:52 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/klimatolog-1984115278.html
2024 год станет самым теплым в истории, заявил климатолог
2024 год станет самым теплым в истории, заявил климатолог - РИА Новости, 16.11.2024
2024 год станет самым теплым в истории, заявил климатолог
Скорее всего, 2024 год побьет рекорд предыдущего и станет самым жарким для Земли в истории метеонаблюдений, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T06:52
2024-11-16T06:52
наука
земля
тихий океан
алексей кокорин
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Скорее всего, 2024 год побьет рекорд предыдущего и станет самым жарким для Земли в истории метеонаблюдений, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин. "2024 год, скорее всего, станет самым теплым", - сказал Кокорин. По его словам, это связано с лишним теплом в атмосфере из-за усиления человеком парникового эффекта, а также с природным явлением Эль-Ниньо, которое начало действовать в мае-июне 2023 года. На данный момент самым жарким за всю историю метеонаблюдений считается 2023 год, когда действие Эль-Ниньо ощущалось на протяжении более семи месяцев. Феномен Эль-Ниньо вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу.
https://ria.ru/20241024/pogoda-1979864902.html
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земля, тихий океан, алексей кокорин
Наука, Земля, Тихий океан, Алексей Кокорин
2024 год станет самым теплым в истории, заявил климатолог

Климатолог Кокорин: 2024 год побьет рекорд 2023 по температуре

CC0 / / Планета Земля
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
CC0 / /
Планета Земля. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Скорее всего, 2024 год побьет рекорд предыдущего и станет самым жарким для Земли в истории метеонаблюдений, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.
"2024 год, скорее всего, станет самым теплым", - сказал Кокорин.
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По его словам, это связано с лишним теплом в атмосфере из-за усиления человеком парникового эффекта, а также с природным явлением Эль-Ниньо, которое начало действовать в мае-июне 2023 года.
На данный момент самым жарким за всю историю метеонаблюдений считается 2023 год, когда действие Эль-Ниньо ощущалось на протяжении более семи месяцев.
Феномен Эль-Ниньо вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу.
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