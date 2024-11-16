Десять врачей Химок вошли в топ-100 лучших медработников Подмосковья
© Фото : пресс-служба администрации городского округа ХимкиДесять врачей Химок вошли в топ-100 лучших медработников Подмосковья
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
Десять врачей Химок вошли в топ-100 лучших медработников Подмосковья
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. В Подмосковье подвели итоги профессиональной премии для медработников "Подмосковный врач"; в список лучших специалистов региона вошли 10 врачей "Химкинской клинической больницы", сообщает пресс-служба городского округа Химки.
Среди них: неврологи, эндокринологи, педиатры, терапевты и другие медики.
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки Десять врачей Химок вошли в топ-100 лучших медработников Подмосковья
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
Десять врачей Химок вошли в топ-100 лучших медработников Подмосковья
Конкурсные испытания проходили в несколько этапов и включали в себя компьютерное тестирование, практические задания и решение ситуационных задач. Под каждую специальность были разработаны собственные задания – создана база теоретических вопросов, ситуационных и практических задач, которые позволяют всесторонне оценить работу медицинского специалиста, говорится в сообщении.
Победителей определяла экспертная комиссия, в которую вошли главные внештатные специалисты, представители научного сообщества и практикующие медицинские специалисты из больниц Подмосковья.
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки Десять врачей Химок вошли в топ-100 лучших медработников Подмосковья
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
Десять врачей Химок вошли в топ-100 лучших медработников Подмосковья
Премия "Подмосковный врач" проводится в регионе уже третий год подряд. Она позволяет поддерживать врачей, которые на протяжении длительного времени работают в медучреждениях Московской области.
В Химках большое внимание уделяется созданию комфортных условий для работы и жизни медиков. В городе регулярно обновляют учреждения здравоохранения, улучшают их техническое оснащение. В этом году новое оборудование получили более 20 подразделений Химкинской клинической больницы, напомнили в пресс-службе.
Там добавили, что также для врачей действуют специальные меры поддержки. Медработникам предоставляют жилые помещения рядом с работой, компенсируют проезд на общественном транспорте, выплачивают дополнительные премии. Более 90 специалистов в Химках приобрели жилье по региональной программе "Социальная ипотека", также действует программа компенсации аренды жилья для врачей.
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