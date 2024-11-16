https://ria.ru/20241116/kherson-1984177480.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 16.11.2024
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы вновь раздались в субботу в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T18:30
2024-11-16T18:30
2024-11-16T18:30
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Взрывы вновь раздались в субботу в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". О взрывах в городе ранее сообщал этот же телеканал. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявлял о массовой атаке на Днепровский района города. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении СМИ, опубликованном в его Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсон, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Херсоне прогремели взрывы
"Общественное": в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы