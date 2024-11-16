https://ria.ru/20241116/kharkov-1984164690.html
В районе Харькова прогремели взрывы
В районе Харькова прогремели взрывы - РИА Новости, 16.11.2024
В районе Харькова прогремели взрывы
Взрывы раздались в субботу в районе Харькова на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Общественное. Новости". РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T16:31
2024-11-16T16:31
2024-11-16T16:31
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Взрывы раздались в субботу в районе Харькова на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Общественное. Новости". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 16.17 мск воздушная тревога звучит в Харьковской и Сумской областях. "В Харькове были слышны взрывы, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее местный телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне. Позже назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в своем Telegram-канале о массовой атаке Днепровского района города. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240624/kharkov-1954940815.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В районе Харькова прогремели взрывы
"Общественное. Новости": в районе Харькова на фоне тревоги прогремели взрывы