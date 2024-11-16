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СМИ: лоббисты хотят не допустить утверждения кандидатуры Кеннеди-младшего
СМИ: лоббисты хотят не допустить утверждения кандидатуры Кеннеди-младшего - РИА Новости, 16.11.2024
СМИ: лоббисты хотят не допустить утверждения кандидатуры Кеннеди-младшего
Вашингтонские лоббисты хотят не допустить утверждения в сенате кандидатуры Роберта Кеннеди-младшего на должность главы минздрава, сообщает издание Politico. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T10:20
2024-11-16T10:20
2024-11-16T10:20
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Вашингтонские лоббисты хотят не допустить утверждения в сенате кандидатуры Роберта Кеннеди-младшего на должность главы минздрава, сообщает издание Politico. Ранее выигравший выборы президента США Дональд Трамп сообщил о намерении номинировать Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США. "Лоббисты, рассчитывавшие на более традиционного кандидата…, чем Роберт Кеннеди-младший…, размышляют, как помешать сенату утвердить его кандидатуру", - передает издание. При этом отмечается, что телефоны лоббистов "разрываются от звонков" с тех пор, как Трамп объявил о своем решении, поскольку ведущие компании отрасли пытаются использовать любые связи дабы уменьшить риск от назначения Кеннеди-младшего. Один из лидеров в сфере здравоохранения признался изданию, что объявление Трампа о намерении номинировать Роберта Кеннеди-младшего пост главы минздрава "застало всех врасплох".
https://ria.ru/20241109/amerika-1982659641.html
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в мире, сша, роберт кеннеди, дональд трамп
В мире, США, Роберт Кеннеди, Дональд Трамп
СМИ: лоббисты хотят не допустить утверждения кандидатуры Кеннеди-младшего
Politico: лоббисты хотят помешать сенату утвердить кандидатуру Кеннеди-младшего
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Вашингтонские лоббисты хотят не допустить утверждения в сенате кандидатуры Роберта Кеннеди-младшего на должность главы минздрава, сообщает издание Politico.
Ранее выигравший выборы президента США Дональд Трамп
сообщил о намерении номинировать Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США.
"Лоббисты, рассчитывавшие на более традиционного кандидата…, чем Роберт Кеннеди-младший…, размышляют, как помешать сенату утвердить его кандидатуру", - передает издание.
При этом отмечается, что телефоны лоббистов "разрываются от звонков" с тех пор, как Трамп объявил о своем решении, поскольку ведущие компании отрасли пытаются использовать любые связи дабы уменьшить риск от назначения Кеннеди-младшего.
Один из лидеров в сфере здравоохранения признался изданию, что объявление Трампа о намерении номинировать Роберта Кеннеди-младшего пост главы минздрава "застало всех врасплох".