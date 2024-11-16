https://ria.ru/20241116/kater-1984104630.html

Катер спецназначения RX-1173 для МЧС успешно прошел испытания

Катер спецназначения RX-1173 для МЧС успешно прошел испытания - РИА Новости, 16.11.2024

Катер спецназначения RX-1173 для МЧС успешно прошел испытания

Первые испытания патрульного катера специального назначения RX-1173 для МЧС России по контракту на 2,76 миллиарда рублей прошли успешно, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T02:35

2024-11-16T02:35

2024-11-16T02:35

технологии

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905564743_0:160:3060:1881_1920x0_80_0_0_50eb9b62883df2b21dd310c9802acd8c.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Первые испытания патрульного катера специального назначения RX-1173 для МЧС России по контракту на 2,76 миллиарда рублей прошли успешно, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга ВПК KMZ "Кингисеппский машиностроительный завод" Михаил Даниленко. КМZ строит патрульные катера специального назначения RX-1173 в рамках крупного контракта, в который входит 199 многоцелевых катеров, общая сумма заказа - 2,76 миллиарда рублей. В рамках контракта будут построены катера трех видов: патрульные ПК-500 и РПК-640 и несколько катеров RX-1173 (быстроходные всепогодные катера с большим запасом хода). Это контракт для холдинга является самым крупным и перспективным, он может заложить фундамент для запуска серийного изготовления катеров всех типов. "Ходовые испытания катера RX-1173 прошли великолепно. Он отлично маневрировал и уверенно себя чувствовал на воде. Во время испытаний катер развил скорость 90 километров в час", - сказал Даниленко. Он отметил, что катер RX-1173 строится с использованием технологии малозаметности в соответствии с правилами уменьшения радиолокационного обнаружения. Его мореходные качества обеспечивают возможность эксплуатации в водных бассейнах разряда "М-СП". В модели применены технические решения, позволившие значительно снизить уровень шума моторов и повысить комфортность на переходе. Двенадцатиметровый скоростной катер RX-1173 оснащен пятью баками суммарной емкостью 5000 литров, что позволяет ему иметь запас хода в 3200 морских миль и развивать скорость до 63 миль в час, то есть порядка 100 километров в час. Холдинг специализируется на производстве катеров, судов и морских дронов для силовых ведомств. Это один из крупнейших холдингов ВПК на северо-западе России.

https://ria.ru/20240809/spasateli-1964124217.html

https://ria.ru/20241114/kasatka-1983835519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)