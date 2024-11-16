Рейтинг@Mail.ru
В Сербии высказались о назначении Каллас главой Евродипломатии - РИА Новости, 16.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/kallas-1984151863.html
В Сербии высказались о назначении Каллас главой Евродипломатии
В Сербии высказались о назначении Каллас главой Евродипломатии - РИА Новости, 16.11.2024
В Сербии высказались о назначении Каллас главой Евродипломатии
Если выстраивать отношения с Россией будет будущая глава Евродипломатии Кайя Каллас, то этих отношений не будет, она строит свою карьеру на русофобии, заявил... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T14:27
2024-11-16T14:27
россия
сербия
европа
кайя каллас
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
еврокомиссия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838694560_0:0:1639:922_1920x0_80_0_0_88891c397cb366054484462d98591b6d.jpg
СИРИУС, 16 ноя - РИА Новости. Если выстраивать отношения с Россией будет будущая глава Евродипломатии Кайя Каллас, то этих отношений не будет, она строит свою карьеру на русофобии, заявил РИА Новости депутат парламента Сербии, председатель комитета по делам диаспоры парламента Сербии Драган Станоевич. Кандидатуру Каи Каллас ранее утвердила в своем списке глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, переизбранная на новый срок. Ожидается, что новый состав Европейской комиссии приступит к исполнению своих обязанностей с начала декабря. "Если отношения будет она выстраивать, то отношений никаких не будет. Мало кто знает, но я точно знаю, кто она такая, и пытаюсь донести и в Европе, и в Сербии до людей, что это человек, который строит свою карьеру на русофобии и ненависти ко всему, что русское", - сказал Станоевич. Он добавил, что предложение назначить Каллас на пост главы Евродипломатии - несерьезный подход. "Построение отношений на ненависти к большой нации, к большой стране как Россия - это уже неправильно. Понятно, что американцы управляют всеми процессами в Европе, что все европейские политики оказались слугами США, а не представителями собственных народов. И вот в этом смысле Европа теряет огромные ресурсы, их экономика очень пошатнулась", - отметил Станоевич. По словам сербского депутата, без согласия США выстраивать отношения с РФ никто не сможет, поэтому многое зависит от того, как поведет себя выигравший выборы в США Дональд Трамп. "Понятно, что многие не ставят на него акцент, что он может что-то изменить. Да, он достаточно самостоятельный, да, мне он нравится только с аспекта, что он является бизнесменом, а бизнесмены привыкли решать проблемы, а не создавать…", - заключил он.
https://ria.ru/20241115/serbija-1983982578.html
https://ria.ru/20241014/evropa-1977454144.html
россия
сербия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838694560_218:0:1543:994_1920x0_80_0_0_c8d212ba0080873d9cd6a9ae7f9e1919.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сербия, европа, кайя каллас, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, еврокомиссия, в мире
Россия, Сербия, Европа, Кайя Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Еврокомиссия, В мире
В Сербии высказались о назначении Каллас главой Евродипломатии

Сербский депутат: Каллас строит карьеру на русофобии и ненависти к русскому

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИРИУС, 16 ноя - РИА Новости. Если выстраивать отношения с Россией будет будущая глава Евродипломатии Кайя Каллас, то этих отношений не будет, она строит свою карьеру на русофобии, заявил РИА Новости депутат парламента Сербии, председатель комитета по делам диаспоры парламента Сербии Драган Станоевич.
Кандидатуру Каи Каллас ранее утвердила в своем списке глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, переизбранная на новый срок. Ожидается, что новый состав Европейской комиссии приступит к исполнению своих обязанностей с начала декабря.
Здание парламента Сербии - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
В Сербии объяснили, почему Белград не вводит антироссийские санкции
15 ноября, 14:47
"Если отношения будет она выстраивать, то отношений никаких не будет. Мало кто знает, но я точно знаю, кто она такая, и пытаюсь донести и в Европе, и в Сербии до людей, что это человек, который строит свою карьеру на русофобии и ненависти ко всему, что русское", - сказал Станоевич.
Он добавил, что предложение назначить Каллас на пост главы Евродипломатии - несерьезный подход.
"Построение отношений на ненависти к большой нации, к большой стране как Россия - это уже неправильно. Понятно, что американцы управляют всеми процессами в Европе, что все европейские политики оказались слугами США, а не представителями собственных народов. И вот в этом смысле Европа теряет огромные ресурсы, их экономика очень пошатнулась", - отметил Станоевич.
По словам сербского депутата, без согласия США выстраивать отношения с РФ никто не сможет, поэтому многое зависит от того, как поведет себя выигравший выборы в США Дональд Трамп.
"Понятно, что многие не ставят на него акцент, что он может что-то изменить. Да, он достаточно самостоятельный, да, мне он нравится только с аспекта, что он является бизнесменом, а бизнесмены привыкли решать проблемы, а не создавать…", - заключил он.
Сербский гвардеец во время пресс-конференции в Белграде - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
ЕС указали на место: кто спутал Западу все карты
14 октября, 08:00
 
РоссияСербияЕвропаКайя КалласУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕврокомиссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала