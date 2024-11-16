https://ria.ru/20241116/kallas-1984151863.html

В Сербии высказались о назначении Каллас главой Евродипломатии

В Сербии высказались о назначении Каллас главой Евродипломатии - РИА Новости, 16.11.2024

В Сербии высказались о назначении Каллас главой Евродипломатии

Если выстраивать отношения с Россией будет будущая глава Евродипломатии Кайя Каллас, то этих отношений не будет, она строит свою карьеру на русофобии, заявил... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T14:27

2024-11-16T14:27

2024-11-16T14:27

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СИРИУС, 16 ноя - РИА Новости. Если выстраивать отношения с Россией будет будущая глава Евродипломатии Кайя Каллас, то этих отношений не будет, она строит свою карьеру на русофобии, заявил РИА Новости депутат парламента Сербии, председатель комитета по делам диаспоры парламента Сербии Драган Станоевич. Кандидатуру Каи Каллас ранее утвердила в своем списке глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, переизбранная на новый срок. Ожидается, что новый состав Европейской комиссии приступит к исполнению своих обязанностей с начала декабря. "Если отношения будет она выстраивать, то отношений никаких не будет. Мало кто знает, но я точно знаю, кто она такая, и пытаюсь донести и в Европе, и в Сербии до людей, что это человек, который строит свою карьеру на русофобии и ненависти ко всему, что русское", - сказал Станоевич. Он добавил, что предложение назначить Каллас на пост главы Евродипломатии - несерьезный подход. "Построение отношений на ненависти к большой нации, к большой стране как Россия - это уже неправильно. Понятно, что американцы управляют всеми процессами в Европе, что все европейские политики оказались слугами США, а не представителями собственных народов. И вот в этом смысле Европа теряет огромные ресурсы, их экономика очень пошатнулась", - отметил Станоевич. По словам сербского депутата, без согласия США выстраивать отношения с РФ никто не сможет, поэтому многое зависит от того, как поведет себя выигравший выборы в США Дональд Трамп. "Понятно, что многие не ставят на него акцент, что он может что-то изменить. Да, он достаточно самостоятельный, да, мне он нравится только с аспекта, что он является бизнесменом, а бизнесмены привыкли решать проблемы, а не создавать…", - заключил он.

https://ria.ru/20241115/serbija-1983982578.html

https://ria.ru/20241014/evropa-1977454144.html

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россия, сербия, европа, кайя каллас, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, еврокомиссия, в мире