https://ria.ru/20241116/izvineniya-1984166536.html

Генсек партии Шольца потребовал от СвДП извинений

Генсек партии Шольца потребовал от СвДП извинений - РИА Новости, 16.11.2024

Генсек партии Шольца потребовал от СвДП извинений

Маттиас Мирш, генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членом которой является канцлер ФРГ Олаф Шольц, потребовал от Свободной... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T16:44

2024-11-16T16:44

2024-11-16T16:44

в мире

германия

потсдам

украина

олаф шольц

кристиан линднер

рольф мютцених

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Маттиас Мирш, генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членом которой является канцлер ФРГ Олаф Шольц, потребовал от Свободной демократической партии (СвДП) извинений после публикациях в СМИ о том, что партия несколько недель готовила целенаправленный развал правящей коалиции. Ранее газета Zeit сообщила, что СвДП под руководством экс-министра финансов Кристиана Линднера готовила решение о выходе из правящей коалиции с сентября, такой исход доверенные члены партии обсуждали во время встречи на вилле Трумэна в Потсдаме, план получил название "День Д" (D-Day). "Я не ожидаю, что Кристиану Линднеру хватит величия извиниться перед народом. Но если у кого-то в СвДП еще есть хоть капля чести, то сейчас самое время сделать это со всем смирением", - сказал Мирш, чьи слова приводит телеканал NTV. Он назвал произошедшее политическим мошенничеством, которое нанесло ущерб всей стране. "Это не просто безответственно, но еще и показывает, как низко пала наша политическая культура", - добавил Мирш. С критикой спланированного распада коалиции выступили также сопредседатель СДПГ Саския Эскен и глава парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених. Германия в начале ноября столкнулась с серьёзным правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера Олафа Шольца был уволен глава минфина Линднер. Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначен 23 февраля следующего года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге. В случае выражения Шольцу доверия, он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зелёных") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.

https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984129233.html

https://ria.ru/20241116/putin-1984101426.html

германия

потсдам

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в мире, германия, потсдам, украина, олаф шольц, кристиан линднер, рольф мютцених