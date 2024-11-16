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Во дворе резиденции Нетаньяху упали два осветительных снаряда
Во дворе резиденции Нетаньяху упали два осветительных снаряда - РИА Новости, 16.11.2024
Во дворе резиденции Нетаньяху упали два осветительных снаряда
Два осветительных снаряда упали во дворе резиденции премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кесария, о пострадавших не сообщается, заявила газета Times of РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T23:46
2024-11-16T23:46
2024-11-16T23:46
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израиль
биньямин нетаньяху
шабак
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Два осветительных снаряда упали во дворе резиденции премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кесария, о пострадавших не сообщается, заявила газета Times of Israel со ссылкой на данные полиции и сил Общей безопасности Израиля (ШАБАК). "Два осветительных снаряда, выпущенных по частной резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кесарии, упали во дворе дома. Никакого ущерба причинено не было... Нетаньяху и его семьи в тот момент не было дома", - отмечает газета со ссылкой на совместное заявление полиции и ШАБАК. Издание добавляет, что полиция и силы Общей безопасности Израиля начали расследование и осуждают этот "серьезный инцидент, который знаменует собой опасную эскалацию".
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, шабак
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ШАБАК
Во дворе резиденции Нетаньяху упали два осветительных снаряда
Times of Israel: в частной резиденции Нетаньяху упали два осветительных снаряда