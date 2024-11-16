https://ria.ru/20241116/izrail-1984185833.html

Израильская авиация нанесла серию ударов по пригороду Бейрута и городу Тир

Израильская авиация нанесла серию ударов по пригороду Бейрута и городу Тир - РИА Новости, 16.11.2024

Израильская авиация нанесла серию ударов по пригороду Бейрута и городу Тир

Самолеты израильских ВВС нанесли третью массированную серию ударов по южному пригороду Бейрута в субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T20:06

2024-11-16T20:06

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БЕЙРУТ, 16 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли третью массированную серию ударов по южному пригороду Бейрута в субботу, передает корреспондент РИА Новости. Ударам подверглись жилые многоэтажные здания в районах Харет Хрейк, Кафаат, Хадат и Бурдж аль-Бараджне. Первая серия ударов по южному пригороду ливанской столицы была нанесена в районе 08.30 утра, за ней последовали удары по нескольким районам в 12.30 дня. Вместе с тем источник в службе гражданской обороны Ливана сообщил РИА Новости, что во второй половине дня израильская авиация нанесла серии ударов по городу Тир на юге страны. "Бомбардировкам подверглись районы в центре города, на его окраинах на юге и востоке, а также были нанесены удары по домам на набережной линии города", - рассказал собеседник агентства. По его словам, после того, как израильская армия опубликовала предупреждение о намерении нанести удары по 10 целям в Тире, в районах города группы людей стреляли в воздух из автоматического оружия, таким образом оповещая жителей о необходимости немедленно покинуть свои дома. Также продолжаются удары израильской авиации и артиллерии по приграничным поселениям на юге Ливана. Массированным ударам подвергается в том числе поселение Хиям. Ливанское движение "Хезболлах" в свою очередь опубликовало с начала субботы более 15 заявлений с описанием проведенных боевых операций против армии Израиля в течении дня. Согласно отчетам на разных участках ливано-израильской границы были атакованы ракетами и беспилотниками места скопления живой силы израильской армии, также с ливанской территории были выпущены серии ракет по нескольким поселениям на севере Израиля.

https://ria.ru/20241115/izrail-1984012897.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024