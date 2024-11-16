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В Москве мужчина избил контролера городских парковок - РИА Новости, 16.11.2024
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14:41 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/izbienie-1984153175.html
В Москве мужчина избил контролера городских парковок
В Москве мужчина избил контролера городских парковок - РИА Новости, 16.11.2024
В Москве мужчина избил контролера городских парковок
Мужчина избил контролера отдела контроля городских парковок в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщает столичный СК в Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T14:41
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Мужчина избил контролера отдела контроля городских парковок в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщает столичный СК в Telegram-канале. "Зюзинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 13 ноября 2024 года фигурант, находясь на улице Старокачаловской в городе Москве, нанес несколько ударов в область головы и шеи сотруднику отдела контроля городских парковок ГКУ "АМПП", который осуществлял фотофиксацию автомобилей. "В настоящее время с фигурантом проводятся следственные действия, ему предъявлено обвинение, в ходе допроса последний полностью признал вину. Следователями столичного СК проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на закрепление доказательственной базы", - добавило ведомство.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве мужчина избил контролера городских парковок

СК завел дело на мужчину, избившего контролера городских парковок в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Мужчина избил контролера отдела контроля городских парковок в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщает столичный СК в Telegram-канале.
"Зюзинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 13 ноября 2024 года фигурант, находясь на улице Старокачаловской в городе Москве, нанес несколько ударов в область головы и шеи сотруднику отдела контроля городских парковок ГКУ "АМПП", который осуществлял фотофиксацию автомобилей.
"В настоящее время с фигурантом проводятся следственные действия, ему предъявлено обвинение, в ходе допроса последний полностью признал вину. Следователями столичного СК проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на закрепление доказательственной базы", - добавило ведомство.
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