https://ria.ru/20241116/izbienie-1984153175.html

В Москве мужчина избил контролера городских парковок

В Москве мужчина избил контролера городских парковок - РИА Новости, 16.11.2024

В Москве мужчина избил контролера городских парковок

Мужчина избил контролера отдела контроля городских парковок в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщает столичный СК в Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T14:41

2024-11-16T14:41

2024-11-16T14:41

происшествия

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Мужчина избил контролера отдела контроля городских парковок в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщает столичный СК в Telegram-канале. "Зюзинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 13 ноября 2024 года фигурант, находясь на улице Старокачаловской в городе Москве, нанес несколько ударов в область головы и шеи сотруднику отдела контроля городских парковок ГКУ "АМПП", который осуществлял фотофиксацию автомобилей. "В настоящее время с фигурантом проводятся следственные действия, ему предъявлено обвинение, в ходе допроса последний полностью признал вину. Следователями столичного СК проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на закрепление доказательственной базы", - добавило ведомство.

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)