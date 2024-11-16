https://ria.ru/20241116/inzhener-1984120730.html

Эксперт рассказал, как повысить престиж инженерных профессий

Эксперт рассказал, как повысить престиж инженерных профессий - РИА Новости, 16.11.2024

Эксперт рассказал, как повысить престиж инженерных профессий

Престиж инженерных профессий необходимо повышать в глазах школьников - прежде всего рассказывая о том, что через несколько лет их работа будет связана с... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T08:42

2024-11-16T08:42

2024-11-16T08:42

общество

технологии

образование - общество

россия

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Престиж инженерных профессий необходимо повышать в глазах школьников - прежде всего рассказывая о том, что через несколько лет их работа будет связана с использованием самых современных технологий, включая искусственный интеллект и робототехнику, поделился мнением с РИА Новости исполнительный директор MTS AI Дмитрий Марков. "Необходимо показать новому поколению, что предприятия, на которые работают инженеры, значительно изменились. И они продолжат меняться - через несколько лет это будут комфортные рабочие места, а сама суть работы будет связана с использованием самых современных технологий, включая искусственный интеллект и робототехнику. Это будут специалисты, которые непосредственно внедряют и используют передовые продукты в своей деятельности либо создают продукты на их базе", - сказал Марков. "Сейчас с развитием IT большинство школьников выбирают профессию именно в этой сфере, им кажется, что на сегодняшний день это самый перспективный вариант. Высокие зарплаты, возможность работать на удаленке, создавая продукты мирового уровня", - объяснил эксперт. Он также считает, что повысить престиж таких профессий можно еще одним способом - возродить производственную практику на современных предприятиях и проводить дни открытых дверей. Там школьники смогут увидеть условия работы и современные подходы управления. Сегодня профессия инженера важна, так как эти специалисты играют ключевую роль в развитии экономики и технологий страны, добавил эксперт. "Безусловно, это игра вдолгую, но мир не меняется за один день, и если мы хотим не только вернуть престиж инженерной профессии, но и подготовить новое поколение специалистов, готовых к вызовам современного мира, необходимо действовать уже сегодня", - резюмировал Марков.

https://ria.ru/20241015/universitety-1977969807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, технологии, образование - общество, россия