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Эксперты оценили вероятность уголовных дел за покупку украинской игры
Эксперты оценили вероятность уголовных дел за покупку украинской игры - РИА Новости, 16.11.2024
Эксперты оценили вероятность уголовных дел за покупку украинской игры
Покупка видеоигры "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" может стать уголовным преступлением, если разработчики заявят о спонсировании ВСУ, сообщили эксперты по... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T16:51
2024-11-16T16:51
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Покупка видеоигры "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" может стать уголовным преступлением, если разработчики заявят о спонсировании ВСУ, сообщили эксперты по правовым вопросам в беседе с РБК.По их словам, пока что приобретение игры не попадает статьи об экстремизме, финансировании терроризма или госизмене."Вместе с тем, если разработчиками/владельцами игры будет напрямую или косвенно заявлено, что средства от продажи игры, от пользования ее платными услугами будут направлены на нужды ВСУ и украинских террористических и экстремистских организаций, то у правоохранительных органов будут основания для применения одной или нескольких приведенных статей", — отметил доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский.Эксперт добавил, что игра может быть запрещена в России, если в ней обнаружат запрещенную информацию.В таком случае ее приобретение может быть расценено правоохранительными органами как оказание помощи иностранному государству против безопасности России, заявил изданию управляющий партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Алексей Добрынин.В понедельник депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил, что игру "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" могут официально запретить на территории России, а за ее распространение граждан России может ждать уголовная ответственность.Отвечая на вопрос, что может противопоставить игре S.T.A.L.K.E.R. 2 отечественный игровой рынок, Горелкин заметил, что на стороне украинских разработчиков сейчас выступают западные издатели, а российский геймдев, которому тоже есть что показать, оказался заперт на внутреннем рынке.S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — видеоигра в жанре шутера, разрабатываемая украинской студией GSC Game World. Ее выход запланирован на 20 ноября 2024 года.
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общество, технологии, россия, украина, вооруженные силы украины
Общество, Технологии, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Эксперты оценили вероятность уголовных дел за покупку украинской игры
РБК: за "S.T.A.L.K.E.R. 2" могут возбудить дело, если разработчик поддержит ВСУ
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости.
Покупка видеоигры "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" может стать уголовным преступлением, если разработчики заявят о спонсировании ВСУ, сообщили эксперты по правовым вопросам в беседе с РБК
.
По их словам, пока что приобретение игры не попадает статьи об экстремизме, финансировании терроризма или госизмене.
"Вместе с тем, если разработчиками/владельцами игры будет напрямую или косвенно заявлено, что средства от продажи игры, от пользования ее платными услугами будут направлены на нужды ВСУ и украинских террористических и экстремистских организаций, то у правоохранительных органов будут основания для применения одной или нескольких приведенных статей", — отметил доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский.
Эксперт добавил, что игра может быть запрещена в России
, если в ней обнаружат запрещенную информацию.
В таком случае ее приобретение может быть расценено правоохранительными органами как оказание помощи иностранному государству против безопасности России, заявил изданию управляющий партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Алексей Добрынин.
В понедельник депутат Госдумы
Антон Горелкин сообщил, что игру "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" могут официально запретить на территории России, а за ее распространение граждан России может ждать уголовная ответственность.
Отвечая на вопрос, что может противопоставить игре S.T.A.L.K.E.R. 2 отечественный игровой рынок, Горелкин заметил, что на стороне украинских разработчиков сейчас выступают западные издатели, а российский геймдев, которому тоже есть что показать, оказался заперт на внутреннем рынке.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — видеоигра в жанре шутера, разрабатываемая украинской студией GSC Game World. Ее выход запланирован на 20 ноября 2024 года.