https://ria.ru/20241116/gusev-1984100675.html

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 16.11.2024

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T00:39

2024-11-16T00:39

2024-11-16T00:39

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в 21.00 мск пятницу, она продлилась 3 часа 13 минут. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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2024

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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)