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В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 16.11.2024
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T00:39
2024-11-16T00:39
2024-11-16T00:39
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в 21.00 мск пятницу, она продлилась 3 часа 13 минут. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Гусев: в Воронежской области отменяется опасность атаки дронов