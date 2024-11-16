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В Грузии завели уголовное дело после нападения на главу ЦИК - РИА Новости, 16.11.2024
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13:23 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/gruziya-1984145981.html
В Грузии завели уголовное дело после нападения на главу ЦИК
В Грузии завели уголовное дело после нападения на главу ЦИК - РИА Новости, 16.11.2024
В Грузии завели уголовное дело после нападения на главу ЦИК
МВД Грузии сообщает о начале расследования уголовного дела после нападения на главу ЦИК Георгия Каландаришвили, которого облили черной краской в ходе заседания, РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T13:23
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — РИА Новости. МВД Грузии сообщает о начале расследования уголовного дела после нападения на главу ЦИК Георгия Каландаришвили, которого облили черной краской в ходе заседания, сказано в заявлении ведомства. "На основании обращения Центризбиркома МВД начало расследование по статье 118 УК, которое подразумевает умышленное причинении менее тяжкого вреда здоровью", - сказано в заявлении. По данным МВД, во время итогового заседания в Центральной избирательной комиссии представитель партии "Единство - Национальное движение" Давид Киртадзе облил неустановленной жидкостью председателя ЦИК Георгия Каландаришвили.
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в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, цик грузии, мвд грузии
В мире, Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024, ЦИК Грузии, МВД Грузии
В Грузии завели уголовное дело после нападения на главу ЦИК

МВД Грузии завело дело после того, как главу ЦИК Каландаришвили облили краской

Председателя ЦИК Грузии оппозиционер облил черной краской во время рассмотрения итогового протокола по выборам
Председателя ЦИК Грузии оппозиционер облил черной краской во время рассмотрения итогового протокола по выборам - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Председателя ЦИК Грузии оппозиционер облил черной краской во время рассмотрения итогового протокола по выборам
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — РИА Новости. МВД Грузии сообщает о начале расследования уголовного дела после нападения на главу ЦИК Георгия Каландаришвили, которого облили черной краской в ходе заседания, сказано в заявлении ведомства.
«
"На основании обращения Центризбиркома МВД начало расследование по статье 118 УК, которое подразумевает умышленное причинении менее тяжкого вреда здоровью", - сказано в заявлении.
По данным МВД, во время итогового заседания в Центральной избирательной комиссии представитель партии "Единство - Национальное движение" Давид Киртадзе облил неустановленной жидкостью председателя ЦИК Георгия Каландаришвили.
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