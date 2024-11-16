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В Грузии завели уголовное дело после нападения на главу ЦИК
В Грузии завели уголовное дело после нападения на главу ЦИК - РИА Новости, 16.11.2024
В Грузии завели уголовное дело после нападения на главу ЦИК
МВД Грузии сообщает о начале расследования уголовного дела после нападения на главу ЦИК Георгия Каландаришвили, которого облили черной краской в ходе заседания, РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T13:23
2024-11-16T13:23
2024-11-16T13:23
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — РИА Новости. МВД Грузии сообщает о начале расследования уголовного дела после нападения на главу ЦИК Георгия Каландаришвили, которого облили черной краской в ходе заседания, сказано в заявлении ведомства. "На основании обращения Центризбиркома МВД начало расследование по статье 118 УК, которое подразумевает умышленное причинении менее тяжкого вреда здоровью", - сказано в заявлении. По данным МВД, во время итогового заседания в Центральной избирательной комиссии представитель партии "Единство - Национальное движение" Давид Киртадзе облил неустановленной жидкостью председателя ЦИК Георгия Каландаришвили.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, цик грузии, мвд грузии
В мире, Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024, ЦИК Грузии, МВД Грузии
В Грузии завели уголовное дело после нападения на главу ЦИК
МВД Грузии завело дело после того, как главу ЦИК Каландаришвили облили краской