https://ria.ru/20241116/gruziya-1984132842.html

В Грузии подвели итоги парламентских выборов

В Грузии подвели итоги парламентских выборов - РИА Новости, 16.11.2024

В Грузии подвели итоги парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия Грузии утвердила итоговый протокол парламентских выборов, прошедших 26 октября, следует из трансляции, которую ведут... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T11:04

2024-11-16T11:04

2024-11-16T14:32

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парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Грузии утвердила итоговый протокол парламентских выборов, прошедших 26 октября, следует из трансляции, которую ведут грузинские телекомпании.Согласно документу, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией, победила с 53,93 процента голосов и получила парламентское большинство с 89 мандатами.Кроме того, в парламент прошли четыре оппозиционные партии:Всего в парламенте Грузии 150 депутатских мест. "Грузинская мечта" сможет сформировать правительство. В январе депутаты нового парламента вместе с другими делегатами изберут президента республики.Заседание Центризбиркома проходит на фоне акции протеста сторонников оппозиции. Причем комиссии пришлось прерваться из-за инцидента: один из оппозиционных членов облил черной краской председателя Георгия Каландаришвили.Выборы в парламент ГрузииВыборы в Грузии состоялись 26 октября. Оппозиционные партии сразу заявили, что не признают результаты голосования, отказались от полученных депутатских мандатов и призвали сторонников выходить на протесты.Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), назвала прошедшее голосование тотально сфальсифицированным и также призвала к манифестациям. Массовые акции продолжаются в Тбилиси уже три недели.Прокуратура Грузии начала расследование из-за утверждений о фальсификации результатов выборов, но большинство оппозиционеров не сотрудничает с ведомством, а Зурабишвили, от которой ждали предъявления доказательств, не явилась на допрос.

https://ria.ru/20241116/gruziya-1984128270.html

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Акция протеста перед зданием ЦИК Грузии, где рассматривается итоговый протокол по выборам Акция протеста проходит перед зданием ЦИК Грузии, где сейчас рассматривается итоговый протокол по выборам. 2024-11-16T11:04 true PT0M10S

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Ольга Фомченкова

грузия, в мире, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии — 2024