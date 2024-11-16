https://ria.ru/20241116/gruziya-1984132842.html
В Грузии подвели итоги парламентских выборов
В Грузии подвели итоги парламентских выборов - РИА Новости, 16.11.2024
В Грузии подвели итоги парламентских выборов
Центральная избирательная комиссия Грузии утвердила итоговый протокол парламентских выборов, прошедших 26 октября, следует из трансляции, которую ведут... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T11:04
2024-11-16T11:04
2024-11-16T14:32
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парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Грузии утвердила итоговый протокол парламентских выборов, прошедших 26 октября, следует из трансляции, которую ведут грузинские телекомпании.Согласно документу, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией, победила с 53,93 процента голосов и получила парламентское большинство с 89 мандатами.Кроме того, в парламент прошли четыре оппозиционные партии:Всего в парламенте Грузии 150 депутатских мест. "Грузинская мечта" сможет сформировать правительство. В январе депутаты нового парламента вместе с другими делегатами изберут президента республики.Заседание Центризбиркома проходит на фоне акции протеста сторонников оппозиции. Причем комиссии пришлось прерваться из-за инцидента: один из оппозиционных членов облил черной краской председателя Георгия Каландаришвили.Выборы в парламент ГрузииВыборы в Грузии состоялись 26 октября. Оппозиционные партии сразу заявили, что не признают результаты голосования, отказались от полученных депутатских мандатов и призвали сторонников выходить на протесты.Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), назвала прошедшее голосование тотально сфальсифицированным и также призвала к манифестациям. Массовые акции продолжаются в Тбилиси уже три недели.Прокуратура Грузии начала расследование из-за утверждений о фальсификации результатов выборов, но большинство оппозиционеров не сотрудничает с ведомством, а Зурабишвили, от которой ждали предъявления доказательств, не явилась на допрос.
https://ria.ru/20241116/gruziya-1984128270.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1b/1980352935_147:0:1242:821_1920x0_80_0_0_e4e4b6f81679a963756a380ee63e63ef.jpg
Акция протеста перед зданием ЦИК Грузии, где рассматривается итоговый протокол по выборам
Акция протеста проходит перед зданием ЦИК Грузии, где сейчас рассматривается итоговый протокол по выборам.
2024-11-16T11:04
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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грузия, в мире, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии — 2024
Грузия, В мире, Грузинская мечта - Демократическая Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024
В Грузии подвели итоги парламентских выборов
ЦИК: "Грузинская мечта" выиграла парламентские выборы, набрав 53,93% голосов
ТБИЛИСИ, 16 ноя — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Грузии утвердила итоговый протокол парламентских выборов, прошедших 26 октября, следует из трансляции, которую ведут грузинские телекомпании.
Согласно документу, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией
, победила с 53,93 процента голосов и получила парламентское большинство с 89 мандатами.
Кроме того, в парламент прошли четыре оппозиционные партии:
- "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи — больше свободы", "Дроа") — 11,03 процента голосов и 19 мандатов;
- "Единство — национальное движение" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") — 10,17 процента и 17 мандатов;
- "Сильная Грузия" ("Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы", "Граждане") — 8,81 процента и 14 мандатов;
- "За Грузию" — 7,78 процента и 12 мандатов.
Всего в парламенте Грузии 150 депутатских мест. "Грузинская мечта" сможет сформировать правительство. В январе депутаты нового парламента вместе с другими делегатами изберут президента республики.
Парламент Грузии должен собраться не позднее десятого дня после публикации результатов выборов. По закону, созвать законодательный орган должен президент, если он откажется сделать это, парламент соберется самостоятельно.
Заседание Центризбиркома проходит на фоне акции протеста сторонников оппозиции. Причем комиссии пришлось прерваться из-за инцидента: один из оппозиционных членов облил черной краской председателя Георгия Каландаришвили.
Выборы в парламент Грузии
Выборы в Грузии
состоялись 26 октября. Оппозиционные партии сразу заявили, что не признают результаты голосования, отказались от полученных депутатских мандатов и призвали сторонников выходить на протесты.
Президент Саломе Зурабишвили
, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), назвала прошедшее голосование тотально сфальсифицированным и также призвала к манифестациям. Массовые акции продолжаются в Тбилиси уже три недели.
Прокуратура Грузии начала расследование из-за утверждений о фальсификации результатов выборов, но большинство оппозиционеров не сотрудничает с ведомством, а Зурабишвили, от которой ждали предъявления доказательств, не явилась на допрос.