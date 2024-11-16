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Перед зданием ЦИК Грузии началась акция протеста - РИА Новости, 16.11.2024
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10:46 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/gruziya-1984131852.html
Перед зданием ЦИК Грузии началась акция протеста
Перед зданием ЦИК Грузии началась акция протеста - РИА Новости, 16.11.2024
Перед зданием ЦИК Грузии началась акция протеста
Заседание центральной избирательной комиссии Грузии, на которой должен быть принят итоговый протокол по прошедшим 26 октября парламентским выборам, проходит на... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T10:46
2024-11-16T10:46
в мире
грузия
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 16 ноя - РИА Новости. Заседание центральной избирательной комиссии Грузии, на которой должен быть принят итоговый протокол по прошедшим 26 октября парламентским выборам, проходит на фоне протеста оппозиционеров у здания, которые не признают итоги голосования, передает корреспондент РИА Новости. Оппозиционеры не признают итоги выборов, согласно которым победила правящая партия "Грузинская мечта". Они требуют начала международного расследования и назначения новых парламентских выборов, утверждая, что они сфальсифицированы. На данный момент заседание ЦИК Грузии приостановлено после инцидента. Один из оппозиционных членов комиссии облил черной краской председателя ЦИК Георгия Каландаришвили. Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента. Если президент откажется созывать парламент, законодательный орган соберется самостоятельно.
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html
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РИА Новости
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Акция протеста перед зданием ЦИК Грузии, где рассматривается итоговый протокол по выборам
Акция протеста проходит перед зданием ЦИК Грузии, где сейчас рассматривается итоговый протокол по выборам.
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в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Перед зданием ЦИК Грузии началась акция протеста

Перед зданием ЦИК Грузии началась акция протеста против итогов выборов

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ТБИЛИСИ, 16 ноя - РИА Новости. Заседание центральной избирательной комиссии Грузии, на которой должен быть принят итоговый протокол по прошедшим 26 октября парламентским выборам, проходит на фоне протеста оппозиционеров у здания, которые не признают итоги голосования, передает корреспондент РИА Новости.
Оппозиционеры не признают итоги выборов, согласно которым победила правящая партия "Грузинская мечта". Они требуют начала международного расследования и назначения новых парламентских выборов, утверждая, что они сфальсифицированы.
На данный момент заседание ЦИК Грузии приостановлено после инцидента. Один из оппозиционных членов комиссии облил черной краской председателя ЦИК Георгия Каландаришвили.
Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента. Если президент откажется созывать парламент, законодательный орган соберется самостоятельно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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