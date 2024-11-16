https://ria.ru/20241116/gruziya-1984131852.html

Перед зданием ЦИК Грузии началась акция протеста

Перед зданием ЦИК Грузии началась акция протеста - РИА Новости, 16.11.2024

Перед зданием ЦИК Грузии началась акция протеста

Заседание центральной избирательной комиссии Грузии, на которой должен быть принят итоговый протокол по прошедшим 26 октября парламентским выборам, проходит на... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T10:46

2024-11-16T10:46

2024-11-16T10:46

в мире

грузия

парламентские выборы в грузии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/10/1984131403_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_086f9db1bde2501778e609ee1d662d71.jpg

ТБИЛИСИ, 16 ноя - РИА Новости. Заседание центральной избирательной комиссии Грузии, на которой должен быть принят итоговый протокол по прошедшим 26 октября парламентским выборам, проходит на фоне протеста оппозиционеров у здания, которые не признают итоги голосования, передает корреспондент РИА Новости. Оппозиционеры не признают итоги выборов, согласно которым победила правящая партия "Грузинская мечта". Они требуют начала международного расследования и назначения новых парламентских выборов, утверждая, что они сфальсифицированы. На данный момент заседание ЦИК Грузии приостановлено после инцидента. Один из оппозиционных членов комиссии облил черной краской председателя ЦИК Георгия Каландаришвили. Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента. Если президент откажется созывать парламент, законодательный орган соберется самостоятельно.

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция протеста перед зданием ЦИК Грузии, где рассматривается итоговый протокол по выборам Акция протеста проходит перед зданием ЦИК Грузии, где сейчас рассматривается итоговый протокол по выборам. 2024-11-16T10:46 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024