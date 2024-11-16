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Председателя ЦИК Грузии облили краской во время заседания - РИА Новости, 16.11.2024
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10:17 16.11.2024 (обновлено: 15:11 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/gruziya-1984128270.html
Председателя ЦИК Грузии облили краской во время заседания
Председателя ЦИК Грузии облили краской во время заседания - РИА Новости, 16.11.2024
Председателя ЦИК Грузии облили краской во время заседания
Оппозиционный член Центризбиркома Грузии Давид Киртадзе облил черной краской председателя комиссии Георгия Каландаришвили, следует из трансляции, которую вели... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T10:17
2024-11-16T15:11
в мире
грузия
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — РИА Новости. Оппозиционный член Центризбиркома Грузии Давид Киртадзе облил черной краской председателя комиссии Георгия Каландаришвили, следует из трансляции, которую вели грузинские телекомпании.Инцидент произошел во время заседания ЦИК, на котором рассматривался итоговый протокол по парламентским выборам, прошедшим 26 октября.Заседание ЦИК приостановили на некоторое время, а затем комиссия все же утвердила итоговый протокол. Согласно ему, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией, набрала 53,93 процента голосов и получила парламентское большинство.В то же время около здания Центризбиркома проходят акции протеста. Оппозиционеры не признают итоги выборов, согласно которым победила правящая партия "Грузинская мечта". Они утверждают, что результаты голосования сфальсифицированы, требуют провести международное расследование и назначить новые парламентские выборы.Парламентские выборы состоялись в Грузии 26 октября. На них победила "Грузинская мечта", в парламент также прошли четыре оппозиционные политсилы. Но они сразу заявили, что не признают результаты голосования, отказались от полученных депутатских мандатов и призвали сторонников выходить на протесты.Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), назвала результаты голосования тотально сфальсифицированными и также призвала к манифестациям. Массовые акции проходят в Тбилиси уже три недели.
https://ria.ru/20241030/mid-1980924195.html
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РИА Новости
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Акция протеста перед зданием ЦИК Грузии, где рассматривается итоговый протокол по выборам
Акция протеста проходит перед зданием ЦИК Грузии, где сейчас рассматривается итоговый протокол по выборам.
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в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Председателя ЦИК Грузии облили краской во время заседания

Оппозиционер облил председателя ЦИК Грузии Каландаришвили краской на заседании

Председателя ЦИК Грузии оппозиционер облил черной краской во время рассмотрения итогового протокола по выборам
Председателя ЦИК Грузии оппозиционер облил черной краской во время рассмотрения итогового протокола по выборам - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Председателя ЦИК Грузии оппозиционер облил черной краской во время рассмотрения итогового протокола по выборам
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — РИА Новости. Оппозиционный член Центризбиркома Грузии Давид Киртадзе облил черной краской председателя комиссии Георгия Каландаришвили, следует из трансляции, которую вели грузинские телекомпании.
Инцидент произошел во время заседания ЦИК, на котором рассматривался итоговый протокол по парламентским выборам, прошедшим 26 октября.
Заседание ЦИК приостановили на некоторое время, а затем комиссия все же утвердила итоговый протокол. Согласно ему, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией, набрала 53,93 процента голосов и получила парламентское большинство.
В то же время около здания Центризбиркома проходят акции протеста. Оппозиционеры не признают итоги выборов, согласно которым победила правящая партия "Грузинская мечта". Они утверждают, что результаты голосования сфальсифицированы, требуют провести международное расследование и назначить новые парламентские выборы.

Крайний срок публикации итогового протокола ЦИК — 21 ноября. Парламент Грузии должен собраться не позднее десятого дня после этого. Созвать законодательный орган должен президент, если он откажется, парламент соберется самостоятельно.

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Парламентские выборы состоялись в Грузии 26 октября. На них победила "Грузинская мечта", в парламент также прошли четыре оппозиционные политсилы. Но они сразу заявили, что не признают результаты голосования, отказались от полученных депутатских мандатов и призвали сторонников выходить на протесты.
Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), назвала результаты голосования тотально сфальсифицированными и также призвала к манифестациям. Массовые акции проходят в Тбилиси уже три недели.
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В миреГрузияПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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