https://ria.ru/20241116/gretsiya-1984194721.html
Экс-премьера Греции исключили из правящей партии
Экс-премьера Греции исключили из правящей партии - РИА Новости, 16.11.2024
Экс-премьера Греции исключили из правящей партии
Бывший премьер-министр Греции Антонис Самарас исключен из правящей партии "Новая демократия" и ее парламентской фракции "за полное несогласие со всей политикой... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T22:26
2024-11-16T22:26
2024-11-16T22:26
в мире
греция
турция
анкара (провинция)
антонис самарас
кириакос мицотакис
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АФИНЫ, 16 ноя - РИА Новости. Бывший премьер-министр Греции Антонис Самарас исключен из правящей партии "Новая демократия" и ее парламентской фракции "за полное несогласие со всей политикой правительства" и искажение позиции правительства по внешней политике, что ставит под вопрос стабильность страны, заявил пресс-секретарь правительства Павлос Маринакис. Самарас возглавлял правительство Греции в 2012-2015 годах. Поводом для исключения из партии стало интервью, которое выйдет в воскресном выпуске газеты "То Вима тис Кирьякис". Самарас раскритиковал политику правительства в греко-турецких отношениях, обвинил в уступках Турции и призвал отправить в отставку министра иностранных дел Йоргоса Герапетритиса. Самарас также предложил выдвинуть на пост президента Греции бывшего премьер-министра Костаса Караманлиса. Официальный представитель правительства Павлос Маринакис заявил, что провокационные высказывания экс-премьера неприемлемы. "Мы много раз говорили, что бывшие премьер-министры имеют особую привилегию время от времени выражать свое мнение и озабоченность по вопросам политики. Однако в своем последнем интервью Самарас не высказал никаких мнений. Но он выразил свое полное несогласие со всей политикой нынешнего правительства. Более того, в бесцеремонной и провокационной манере он пошел на крайнюю ложь, исказив заявления министра иностранных дел, которые неоднократно были подробно разъяснены. Он даже дошел до того, что заявил, будто премьер-министр Греции и президент Республики Кипр "любезничают" с президентом Турции и премьер-министром Албании", - говорится в заявлении пресс-секретаря кабмина. По словам Маринакиса, "несвоевременное" обсуждение выборов президента Греции, которые состоятся в январе, "является оскорблением личности и института главы государства". "Все вышеперечисленное нельзя ни терпеть, ни принимать. Общество уже много лет как оставило позади логику политической "камарильи" и отношения, пронизанные партийным "упрямством", - добавили в кабмине. Пресс-секретарь напомнил, что благодаря стратегии Кириакоса Мицотакиса "Новая демократия" на сегодняшний день трижды выиграла общенациональные выборы, получив порядка 40%. "Таким образом, своим сегодняшним интервью Самарас во второй раз с 1993 года выводит себя за рамки "Новой демократии". В конце концов, именно к этому он и стремился. Однако на этот раз история не повторится. Правящее большинство уверенно продолжает свой курс и без г-на Самараса. Никто не имеет права рисковать стабильностью страны в эти неспокойные времена", - отмечается в заявлении кабмина. Критика правительстваСамарас возглавлял правительство Греции в 2012-2015 годах, занимал посты министров финансов и иностранных дел, культуры, был евродепутатом В 2009-2015 годах Самарас был лидером партии "Новая демократия", которую сейчас возглавляет премьер-министр Кириакос Мицотакис. После ухода с поста премьер-министра Самарас редко делал политические заявления, но в последние месяцы стал выражать несогласие с политикой правительства. В интервью, которое выйдет в воскресном выпуске газеты "То Вима тис Кирьякис", Самарас обвинил правительство проводит политику умиротворения в греко-турецких отношениях в то время, когда соседняя страна повышает уровень своих претензий и провокаций. Он призвал отправить в отставку министра иностранных дел Йоргоса Герапетритиса. В своем интервью Антонис Самарас сказал, что "правительство начинает диалог, заранее заявляя, что пойдет на уступки со своих первоначальных позиций", и вместо того, чтобы препятствовать турецким претензиям, Греция посылает Анкаре неверные сигналы. Бывший премьер-министр осудил позицию правительства, заявив, что оно "даже не требует от Турции отмены casus belli, при этом публично заявляя о своей дружбе с соседней страной". По его словам, турецкая теория "Голубой родины" "теперь открыто преподается в турецких школах", что стало серьезным упущением греческой стороны. "Мы обязаны вести переговоры с Турцией о разграничении исключительной экономической зоны (ИЭЗ), а не обсуждать, есть ли у островов ИЭЗ", - заявил экс-премьер. "Турция требует, чтобы мы заранее согласились с тем, что теряем юрисдикцию над нашими островами. Турция просит нас согласиться на совместное развитие ветряных электростанций в Эгейском море, в ИЭЗ под нашей собственной юрисдикцией. Она просит нас поделиться нашим или, по крайней мере, совместно эксплуатировать его", - сказал он. "В мои годы не было ни заселения Фамагусты, ни настаивания на создании двух отдельных государств на Кипре. Всего этого тогда не существовало", - заметил экс-премьер.
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в мире, греция, турция, анкара (провинция), антонис самарас, кириакос мицотакис
В мире, Греция, Турция, Анкара (провинция), Антонис Самарас, Кириакос Мицотакис
АФИНЫ, 16 ноя - РИА Новости. Бывший премьер-министр Греции Антонис Самарас исключен из правящей партии "Новая демократия" и ее парламентской фракции "за полное несогласие со всей политикой правительства" и искажение позиции правительства по внешней политике, что ставит под вопрос стабильность страны, заявил пресс-секретарь правительства Павлос Маринакис.
Самарас возглавлял правительство Греции в 2012-2015 годах. Поводом для исключения из партии стало интервью, которое выйдет в воскресном выпуске газеты "То Вима тис Кирьякис". Самарас раскритиковал политику правительства в греко-турецких отношениях, обвинил в уступках Турции
и призвал отправить в отставку министра иностранных дел Йоргоса Герапетритиса. Самарас также предложил выдвинуть на пост президента Греции бывшего премьер-министра Костаса Караманлиса.
Официальный представитель правительства Павлос Маринакис заявил, что провокационные высказывания экс-премьера неприемлемы. "Мы много раз говорили, что бывшие премьер-министры имеют особую привилегию время от времени выражать свое мнение и озабоченность по вопросам политики. Однако в своем последнем интервью Самарас не высказал никаких мнений. Но он выразил свое полное несогласие со всей политикой нынешнего правительства. Более того, в бесцеремонной и провокационной манере он пошел на крайнюю ложь, исказив заявления министра иностранных дел, которые неоднократно были подробно разъяснены. Он даже дошел до того, что заявил, будто премьер-министр Греции и президент Республики Кипр "любезничают" с президентом Турции и премьер-министром Албании", - говорится в заявлении пресс-секретаря кабмина.
По словам Маринакиса, "несвоевременное" обсуждение выборов президента Греции, которые состоятся в январе, "является оскорблением личности и института главы государства". "Все вышеперечисленное нельзя ни терпеть, ни принимать. Общество уже много лет как оставило позади логику политической "камарильи" и отношения, пронизанные партийным "упрямством", - добавили в кабмине.
Пресс-секретарь напомнил, что благодаря стратегии Кириакоса Мицотакиса
"Новая демократия" на сегодняшний день трижды выиграла общенациональные выборы, получив порядка 40%. "Таким образом, своим сегодняшним интервью Самарас во второй раз с 1993 года выводит себя за рамки "Новой демократии". В конце концов, именно к этому он и стремился. Однако на этот раз история не повторится. Правящее большинство уверенно продолжает свой курс и без г-на Самараса. Никто не имеет права рисковать стабильностью страны в эти неспокойные времена", - отмечается в заявлении кабмина.
Самарас возглавлял правительство Греции в 2012-2015 годах, занимал посты министров финансов и иностранных дел, культуры, был евродепутатом В 2009-2015 годах Самарас был лидером партии "Новая демократия", которую сейчас возглавляет премьер-министр Кириакос Мицотакис. После ухода с поста премьер-министра Самарас редко делал политические заявления, но в последние месяцы стал выражать несогласие с политикой правительства.
В интервью, которое выйдет в воскресном выпуске газеты "То Вима тис Кирьякис", Самарас обвинил правительство проводит политику умиротворения в греко-турецких отношениях в то время, когда соседняя страна повышает уровень своих претензий и провокаций. Он призвал отправить в отставку министра иностранных дел Йоргоса Герапетритиса.
В своем интервью Антонис Самарас сказал, что "правительство начинает диалог, заранее заявляя, что пойдет на уступки со своих первоначальных позиций", и вместо того, чтобы препятствовать турецким претензиям, Греция посылает Анкаре
неверные сигналы.
Бывший премьер-министр осудил позицию правительства, заявив, что оно "даже не требует от Турции отмены casus belli, при этом публично заявляя о своей дружбе с соседней страной". По его словам, турецкая теория "Голубой родины" "теперь открыто преподается в турецких школах", что стало серьезным упущением греческой стороны.
"Мы обязаны вести переговоры с Турцией о разграничении исключительной экономической зоны (ИЭЗ), а не обсуждать, есть ли у островов ИЭЗ", - заявил экс-премьер.
"Турция требует, чтобы мы заранее согласились с тем, что теряем юрисдикцию над нашими островами. Турция просит нас согласиться на совместное развитие ветряных электростанций в Эгейском море
, в ИЭЗ под нашей собственной юрисдикцией. Она просит нас поделиться нашим или, по крайней мере, совместно эксплуатировать его", - сказал он.
"В мои годы не было ни заселения Фамагусты, ни настаивания на создании двух отдельных государств на Кипре
. Всего этого тогда не существовало", - заметил экс-премьер.