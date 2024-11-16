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Расчет "Града" поразил пикап ВСУ в движении на Кураховском направлении - РИА Новости, 16.11.2024
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04:38 16.11.2024 (обновлено: 05:43 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/grad-1984109006.html
Расчет "Града" поразил пикап ВСУ в движении на Кураховском направлении
Расчет "Града" поразил пикап ВСУ в движении на Кураховском направлении - РИА Новости, 16.11.2024
Расчет "Града" поразил пикап ВСУ в движении на Кураховском направлении
Расчет системы залпового огня БМ-21 "Град" 5-й мотострелковой бригады 51-й армии Южной группировки войск, работая по противнику на кураховском направлении,... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T04:38
2024-11-16T05:43
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Расчет системы залпового огня БМ-21 "Град" 5-й мотострелковой бригады 51-й армии Южной группировки войск, работая по противнику на кураховском направлении, нанес прямой удар по движущийся цели - пикапу ВСУ, передает корреспондент РИА Новости. "Лично из моего боевого случая - поступил приказ по работе по противнику, это был пикап в движении, кураховское направление. Он двигался по трассе, получили координаты, отработал и попал. Практически прямое попадание в пикап", — рассказал РИА Новости старший наводчик РСЗО "Град" с позывным "Саров". Военнослужащий также пояснил, что работа его расчета ведется сейчас в основном в направлении Курахово и приближенных к нему населенных пунктов. Огонь ведется с хорошо замаскированных огневых позиций. Расчет, получив координаты от артиллерийской разведки, работает по целям. "Работаем по противнику мы часто, пять-шесть раз в день, бывает и больше, то есть - как прилетают цели, отрабатываем всегда быстро, четко и слаженно", — добавил наводчик "Града". Собеседник также отметил, что в целях предотвращения обнаружения вражеским БПЛА и, соответственно, недопущения контрбатарейной работы противника расчет РСЗО после осуществления огня меняет свои позиции. Курахово - город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.
https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984107419.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Расчет "Града" поразил пикап ВСУ в движении на Кураховском направлении

Расчет "Града" Южной группировки добился прямого попадания в движущийся пикап

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Расчет системы залпового огня БМ-21 "Град" 5-й мотострелковой бригады 51-й армии Южной группировки войск, работая по противнику на кураховском направлении, нанес прямой удар по движущийся цели - пикапу ВСУ, передает корреспондент РИА Новости.
"Лично из моего боевого случая - поступил приказ по работе по противнику, это был пикап в движении, кураховское направление. Он двигался по трассе, получили координаты, отработал и попал. Практически прямое попадание в пикап", — рассказал РИА Новости старший наводчик РСЗО "Град" с позывным "Саров".
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Военнослужащий также пояснил, что работа его расчета ведется сейчас в основном в направлении Курахово и приближенных к нему населенных пунктов. Огонь ведется с хорошо замаскированных огневых позиций. Расчет, получив координаты от артиллерийской разведки, работает по целям.
"Работаем по противнику мы часто, пять-шесть раз в день, бывает и больше, то есть - как прилетают цели, отрабатываем всегда быстро, четко и слаженно", — добавил наводчик "Града".
Собеседник также отметил, что в целях предотвращения обнаружения вражеским БПЛА и, соответственно, недопущения контрбатарейной работы противника расчет РСЗО после осуществления огня меняет свои позиции.
Курахово - город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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