https://ria.ru/20241116/grad-1984109006.html

Расчет "Града" поразил пикап ВСУ в движении на Кураховском направлении

Расчет "Града" поразил пикап ВСУ в движении на Кураховском направлении - РИА Новости, 16.11.2024

Расчет "Града" поразил пикап ВСУ в движении на Кураховском направлении

Расчет системы залпового огня БМ-21 "Град" 5-й мотострелковой бригады 51-й армии Южной группировки войск, работая по противнику на кураховском направлении,... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T04:38

2024-11-16T04:38

2024-11-16T05:43

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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Расчет системы залпового огня БМ-21 "Град" 5-й мотострелковой бригады 51-й армии Южной группировки войск, работая по противнику на кураховском направлении, нанес прямой удар по движущийся цели - пикапу ВСУ, передает корреспондент РИА Новости. "Лично из моего боевого случая - поступил приказ по работе по противнику, это был пикап в движении, кураховское направление. Он двигался по трассе, получили координаты, отработал и попал. Практически прямое попадание в пикап", — рассказал РИА Новости старший наводчик РСЗО "Град" с позывным "Саров". Военнослужащий также пояснил, что работа его расчета ведется сейчас в основном в направлении Курахово и приближенных к нему населенных пунктов. Огонь ведется с хорошо замаскированных огневых позиций. Расчет, получив координаты от артиллерийской разведки, работает по целям. "Работаем по противнику мы часто, пять-шесть раз в день, бывает и больше, то есть - как прилетают цели, отрабатываем всегда быстро, четко и слаженно", — добавил наводчик "Града". Собеседник также отметил, что в целях предотвращения обнаружения вражеским БПЛА и, соответственно, недопущения контрбатарейной работы противника расчет РСЗО после осуществления огня меняет свои позиции. Курахово - город в западной части ДНР, он имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.

https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984107419.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность