Во второй поток программы "Время героев" поступило более 4,5 тысячи заявок
Во второй поток программы "Время героев" поступило более 4,5 тыс заявок за сутки
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкУчастники встречи президента России Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время героев"
Участники встречи президента России Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время героев"
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. С момента регистрации на отбор во второй поток программы "Время героев" поступило свыше 4,5 тысячи заявок от участников и ветеранов СВО, сообщается в Telegram-канале программы.
Дополнительная регистрация на отбор во второй поток началась 15 ноября.
"За первые сутки уже зарегистрировались более 4,5 тысячи участников. Эта программа – место фокусировки всех ресурсов Президентской академии. Здесь и передовой опыт наших флагманских проектов, и сильнейшие наставники страны, и непрерывная работа по совершенствованию всех составляющих процесса обучения", - сказал руководитель программы, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.
В четверг состоялось заседание Общественного совета программы, которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления Президентской академии. В ходе заседания было объявлено о начале формирования второго потока обучения на магистерской программе и подведены итоги второго модуля первого потока.
На сегодняшний день уже 12 участников первого потока получили новые назначения на ответственные должности. Среди них - полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель "Движения первых" Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовятся к переходу на новые места работы.
При оглашении послания Федеральному собранию в феврале глава государства заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев ". Как указал Путин, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
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