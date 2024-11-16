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Во второй поток программы "Время героев" поступило более 4,5 тысячи заявок - РИА Новости, 16.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:17 16.11.2024 (обновлено: 13:18 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/geroi-1984145458.html
Во второй поток программы "Время героев" поступило более 4,5 тысячи заявок
Во второй поток программы "Время героев" поступило более 4,5 тысячи заявок - РИА Новости, 16.11.2024
Во второй поток программы "Время героев" поступило более 4,5 тысячи заявок
С момента регистрации на отбор во второй поток программы "Время героев" поступило свыше 4,5 тысячи заявок от участников и ветеранов СВО, сообщается в... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T13:17
2024-11-16T13:18
россия
владимир путин
алексей комиссаров
артем жога
вооруженные силы рф
общество
специальная военная операция на украине
программа "время героев"
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. С момента регистрации на отбор во второй поток программы "Время героев" поступило свыше 4,5 тысячи заявок от участников и ветеранов СВО, сообщается в Telegram-канале программы. Дополнительная регистрация на отбор во второй поток началась 15 ноября. "За первые сутки уже зарегистрировались более 4,5 тысячи участников. Эта программа – место фокусировки всех ресурсов Президентской академии. Здесь и передовой опыт наших флагманских проектов, и сильнейшие наставники страны, и непрерывная работа по совершенствованию всех составляющих процесса обучения", - сказал руководитель программы, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. В четверг состоялось заседание Общественного совета программы, которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления Президентской академии. В ходе заседания было объявлено о начале формирования второго потока обучения на магистерской программе и подведены итоги второго модуля первого потока. На сегодняшний день уже 12 участников первого потока получили новые назначения на ответственные должности. Среди них - полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель "Движения первых" Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовятся к переходу на новые места работы. При оглашении послания Федеральному собранию в феврале глава государства заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев ". Как указал Путин, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20241115/spetsoperatsiya-1983945467.html
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россия, владимир путин, алексей комиссаров, артем жога, вооруженные силы рф, общество, программа "время героев"
Россия, Владимир Путин, Алексей Комиссаров, Артем Жога, Вооруженные силы РФ, Общество, Специальная военная операция на Украине, Программа "Время героев"
Во второй поток программы "Время героев" поступило более 4,5 тысячи заявок

Во второй поток программы "Время героев" поступило более 4,5 тыс заявок за сутки

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкУчастники встречи президента России Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время героев"
Участники встречи президента России Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы Время героев - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Участники встречи президента России Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время героев"
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. С момента регистрации на отбор во второй поток программы "Время героев" поступило свыше 4,5 тысячи заявок от участников и ветеранов СВО, сообщается в Telegram-канале программы.
Дополнительная регистрация на отбор во второй поток началась 15 ноября.
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"За первые сутки уже зарегистрировались более 4,5 тысячи участников. Эта программа – место фокусировки всех ресурсов Президентской академии. Здесь и передовой опыт наших флагманских проектов, и сильнейшие наставники страны, и непрерывная работа по совершенствованию всех составляющих процесса обучения", - сказал руководитель программы, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.
В четверг состоялось заседание Общественного совета программы, которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления Президентской академии. В ходе заседания было объявлено о начале формирования второго потока обучения на магистерской программе и подведены итоги второго модуля первого потока.
На сегодняшний день уже 12 участников первого потока получили новые назначения на ответственные должности. Среди них - полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель "Движения первых" Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовятся к переходу на новые места работы.
При оглашении послания Федеральному собранию в феврале глава государства заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев ". Как указал Путин, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинАлексей КомиссаровАртем ЖогаВооруженные силы РФОбществоПрограмма "Время героев"
 
 
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