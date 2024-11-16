https://ria.ru/20241116/geroi-1984145458.html

Во второй поток программы "Время героев" поступило более 4,5 тысячи заявок

Во второй поток программы "Время героев" поступило более 4,5 тысячи заявок - РИА Новости, 16.11.2024

Во второй поток программы "Время героев" поступило более 4,5 тысячи заявок

С момента регистрации на отбор во второй поток программы "Время героев" поступило свыше 4,5 тысячи заявок от участников и ветеранов СВО, сообщается в... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T13:17

2024-11-16T13:17

2024-11-16T13:18

россия

владимир путин

алексей комиссаров

артем жога

вооруженные силы рф

общество

специальная военная операция на украине

программа "время героев"

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. С момента регистрации на отбор во второй поток программы "Время героев" поступило свыше 4,5 тысячи заявок от участников и ветеранов СВО, сообщается в Telegram-канале программы. Дополнительная регистрация на отбор во второй поток началась 15 ноября. "За первые сутки уже зарегистрировались более 4,5 тысячи участников. Эта программа – место фокусировки всех ресурсов Президентской академии. Здесь и передовой опыт наших флагманских проектов, и сильнейшие наставники страны, и непрерывная работа по совершенствованию всех составляющих процесса обучения", - сказал руководитель программы, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. В четверг состоялось заседание Общественного совета программы, которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления Президентской академии. В ходе заседания было объявлено о начале формирования второго потока обучения на магистерской программе и подведены итоги второго модуля первого потока. На сегодняшний день уже 12 участников первого потока получили новые назначения на ответственные должности. Среди них - полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель "Движения первых" Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовятся к переходу на новые места работы. При оглашении послания Федеральному собранию в феврале глава государства заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев ". Как указал Путин, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

https://ria.ru/20241115/spetsoperatsiya-1983945467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, алексей комиссаров, артем жога, вооруженные силы рф, общество, программа "время героев"