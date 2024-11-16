Рейтинг@Mail.ru
Депутат бундестага готов к осуждению за поездку в Россию - РИА Новости, 16.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:06 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/germaniya-1984193595.html
Депутат бундестага готов к осуждению за поездку в Россию
Депутат бундестага готов к осуждению за поездку в Россию - РИА Новости, 16.11.2024
Депутат бундестага готов к осуждению за поездку в Россию
Депутат бундестага Германии, член комитета по делам ЕС Райнер Ротфус заявил РИА Новости, что будет ждать осуждения его поездки в Россию после возвращения в... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T22:06
2024-11-16T22:06
в мире
россия
германия
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836949258_259:724:2188:1809_1920x0_80_0_0_a0875802d64a2251b8a03385e2fe8163.jpg
СИРИУС, 16 ноя - РИА Новости. Депутат бундестага Германии, член комитета по делам ЕС Райнер Ротфус заявил РИА Новости, что будет ждать осуждения его поездки в Россию после возвращения в Германию, и это обнажает проблемы в его стране. "Я буду ждать это давление. Я считаю, что такое осуждение обнажает проблемы, которые существуют в нашей стране… Я всегда спорил на тему того, как можно быть против диалога с представителями той страны, которая, пусть и не напрямую, но воюет с нами, как с частью НАТО. Необходимо прекратить эту войну", - сказал Ротфус. Он отметил, что немцев сейчас убеждают в том, что диалога с президентом России Владимиром Путиным быть не может, но в это уже не верят.
https://ria.ru/20241116/germaniya-1984193424.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836949258_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c4fd06fa0feaf45a1ec2828615ec86db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, владимир путин, нато
В мире, Россия, Германия, Владимир Путин, НАТО
Депутат бундестага готов к осуждению за поездку в Россию

Депутат бундестага Ротфус заявил, что будет ждать осуждения его поездки в Россию

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИРИУС, 16 ноя - РИА Новости. Депутат бундестага Германии, член комитета по делам ЕС Райнер Ротфус заявил РИА Новости, что будет ждать осуждения его поездки в Россию после возвращения в Германию, и это обнажает проблемы в его стране.
"Я буду ждать это давление. Я считаю, что такое осуждение обнажает проблемы, которые существуют в нашей стране… Я всегда спорил на тему того, как можно быть против диалога с представителями той страны, которая, пусть и не напрямую, но воюет с нами, как с частью НАТО. Необходимо прекратить эту войну", - сказал Ротфус.
Он отметил, что немцев сейчас убеждают в том, что диалога с президентом России Владимиром Путиным быть не может, но в это уже не верят.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Депутат бундестага назвал причину раскола немецкой правящей коалиции
Вчера, 22:04
 
В миреРоссияГерманияВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала