https://ria.ru/20241116/germaniya-1984193595.html
Депутат бундестага готов к осуждению за поездку в Россию
Депутат бундестага готов к осуждению за поездку в Россию - РИА Новости, 16.11.2024
Депутат бундестага готов к осуждению за поездку в Россию
Депутат бундестага Германии, член комитета по делам ЕС Райнер Ротфус заявил РИА Новости, что будет ждать осуждения его поездки в Россию после возвращения в... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T22:06
2024-11-16T22:06
2024-11-16T22:06
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СИРИУС, 16 ноя - РИА Новости. Депутат бундестага Германии, член комитета по делам ЕС Райнер Ротфус заявил РИА Новости, что будет ждать осуждения его поездки в Россию после возвращения в Германию, и это обнажает проблемы в его стране. "Я буду ждать это давление. Я считаю, что такое осуждение обнажает проблемы, которые существуют в нашей стране… Я всегда спорил на тему того, как можно быть против диалога с представителями той страны, которая, пусть и не напрямую, но воюет с нами, как с частью НАТО. Необходимо прекратить эту войну", - сказал Ротфус. Он отметил, что немцев сейчас убеждают в том, что диалога с президентом России Владимиром Путиным быть не может, но в это уже не верят.
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в мире, россия, германия, владимир путин, нато
В мире, Россия, Германия, Владимир Путин, НАТО
Депутат бундестага готов к осуждению за поездку в Россию
Депутат бундестага Ротфус заявил, что будет ждать осуждения его поездки в Россию