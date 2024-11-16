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Депутат бундестага назвал причину раскола немецкой правящей коалиции - РИА Новости, 16.11.2024
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22:04 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/germaniya-1984193424.html
Депутат бундестага назвал причину раскола немецкой правящей коалиции
Депутат бундестага назвал причину раскола немецкой правящей коалиции - РИА Новости, 16.11.2024
Депутат бундестага назвал причину раскола немецкой правящей коалиции
Раскол в коалиционном правительстве Германии - это последствия смены власти в США и победы на выборах Дональда Трампа, так как правительство канцлера ФРГ Олафа... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T22:04
2024-11-16T22:04
в мире
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вашингтон (штат)
сша
олаф шольц
кристиан линднер
дональд трамп
евросоюз
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СИРИУС, 16 ноя - РИА Новости. Раскол в коалиционном правительстве Германии - это последствия смены власти в США и победы на выборах Дональда Трампа, так как правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца следовало всем указаниям из Вашингтона, заявил РИА Новости депутат бундестага Германии, член комитета по делам ЕС Райнер Ротфус. "Это последствия итогов выборов в США. Правительство Олафа Шольца следовало всем указаниям Вашингтона, а после смены власти в Вашингтоне меняется власть и в Германии. Это хороший знак, хуже, чем было при правительстве Байдена, Обамы или Клинтона уже не будет. Это все было время вмешательства во внутренние дела других стран", - сказал Ротфус. Он отметил, что администрация Трампа будет концентрироваться на национальных интересах, а значит, будет меньше вмешиваться во внутренние дела России, Китая, Германии, что может стать возможностью для улучшения отношений с РФ. Ранее канцлер Олаф Шольц на фоне раскола в коалиционном правительстве заявил, что намерен запросить вотум доверия у бундестага 15 января 2025 года, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее глава оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал от канцлера пойти на это раньше, чтобы выборы состоялись уже в январе. На прошлой неделе Шольц объявил, что попросил президента уволить главу минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить нанесение ущерба стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Штайнмайер отправил Линднера и двух министров от СвДП в отставку 7 ноября.
https://ria.ru/20241115/sholts-1984075534.html
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в мире, германия, вашингтон (штат), сша, олаф шольц, кристиан линднер, дональд трамп, евросоюз, хдс/хсс
В мире, Германия, Вашингтон (штат), США, Олаф Шольц, Кристиан Линднер, Дональд Трамп, Евросоюз, ХДС/ХСС
Депутат бундестага назвал причину раскола немецкой правящей коалиции

Депутат Ротфус назвал раскол в правительстве ФРГ последствием смены власти в США

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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СИРИУС, 16 ноя - РИА Новости. Раскол в коалиционном правительстве Германии - это последствия смены власти в США и победы на выборах Дональда Трампа, так как правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца следовало всем указаниям из Вашингтона, заявил РИА Новости депутат бундестага Германии, член комитета по делам ЕС Райнер Ротфус.
"Это последствия итогов выборов в США. Правительство Олафа Шольца следовало всем указаниям Вашингтона, а после смены власти в Вашингтоне меняется власть и в Германии. Это хороший знак, хуже, чем было при правительстве Байдена, Обамы или Клинтона уже не будет. Это все было время вмешательства во внутренние дела других стран", - сказал Ротфус.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Немецкий политик связал звонок Шольца Путину с выборами в бундестаг
15 ноября, 20:32
Он отметил, что администрация Трампа будет концентрироваться на национальных интересах, а значит, будет меньше вмешиваться во внутренние дела России, Китая, Германии, что может стать возможностью для улучшения отношений с РФ.
Ранее канцлер Олаф Шольц на фоне раскола в коалиционном правительстве заявил, что намерен запросить вотум доверия у бундестага 15 января 2025 года, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее глава оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал от канцлера пойти на это раньше, чтобы выборы состоялись уже в январе.
На прошлой неделе Шольц объявил, что попросил президента уволить главу минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить нанесение ущерба стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Штайнмайер отправил Линднера и двух министров от СвДП в отставку 7 ноября.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
"Сказал все": в Германии указали на ярость Зеленского из-за звонка Шольца
Вчера, 10:27
 
В миреГерманияВашингтон (штат)СШАОлаф ШольцКристиан ЛинднерДональд ТрампЕвросоюзХДС/ХСС
 
 
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