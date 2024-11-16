https://ria.ru/20241116/geodiktant-1984100790.html
Путин назвал Географический диктант крупной образовательной акцией
Путин назвал Географический диктант крупной образовательной акцией - РИА Новости, 16.11.2024
Путин назвал Географический диктант крупной образовательной акцией
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам Х международной просветительской акции Русского географического общества... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T00:40
2024-11-16T00:40
2024-11-16T00:40
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам Х международной просветительской акции Русского географического общества "Географический диктант", отметив, что проект по праву считается одной из самых масштабных образовательных, просветительских акций в области географии. "Объединяя на своих площадках более трех с половиной миллионов человек во многих странах - учащихся и студентов, представителей разных профессий и старшее поколение, целые семьи - ваш уникальный, востребованный проект по праву считается одной из самых масштабных образовательных, просветительских акций в области географии. И конечно, отрадно, что в нём принимает активное участие молодежь. Ведь география занимает важное место в ряду научных дисциплин, открывает огромный мир знаний о нашей планете, формирует мировоззрение и кругозор юношей и девушек, воспитывает любовь к своей стране и родному краю", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент выразил слова признания организаторам акции - Русскому географическому обществу и "большой, сплоченной команде волонтеров, благодаря которым диктант всегда проходит на высоком творческом уровне, в атмосфере дружбы и созидания и надолго запоминается всем участникам".
https://ria.ru/20241112/diktant-1983346433.html
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общество, россия, владимир путин, география
Общество, Россия, Владимир Путин, География
Путин назвал Географический диктант крупной образовательной акцией
Путин направил телеграмму организаторам и участникам Географического диктанта
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин направил приветствие
участникам и организаторам Х международной просветительской акции Русского географического общества "Географический диктант", отметив, что проект по праву считается одной из самых масштабных образовательных, просветительских акций в области географии.
"Объединяя на своих площадках более трех с половиной миллионов человек во многих странах - учащихся и студентов, представителей разных профессий и старшее поколение, целые семьи - ваш уникальный, востребованный проект по праву считается одной из самых масштабных образовательных, просветительских акций в области географии. И конечно, отрадно, что в нём принимает активное участие молодежь. Ведь география занимает важное место в ряду научных дисциплин, открывает огромный мир знаний о нашей планете, формирует мировоззрение и кругозор юношей и девушек, воспитывает любовь к своей стране и родному краю", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент выразил слова признания организаторам акции - Русскому географическому обществу и "большой, сплоченной команде волонтеров, благодаря которым диктант всегда проходит на высоком творческом уровне, в атмосфере дружбы и созидания и надолго запоминается всем участникам".