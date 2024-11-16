https://ria.ru/20241116/geodiktant-1984100790.html

Путин назвал Географический диктант крупной образовательной акцией

Путин назвал Географический диктант крупной образовательной акцией - РИА Новости, 16.11.2024

Путин назвал Географический диктант крупной образовательной акцией

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам Х международной просветительской акции Русского географического общества... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T00:40

2024-11-16T00:40

2024-11-16T00:40

общество

россия

владимир путин

география

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_36:0:3090:1718_1920x0_80_0_0_07e71f0df39a4f5fdd4fe4463bdbfd49.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам Х международной просветительской акции Русского географического общества "Географический диктант", отметив, что проект по праву считается одной из самых масштабных образовательных, просветительских акций в области географии. "Объединяя на своих площадках более трех с половиной миллионов человек во многих странах - учащихся и студентов, представителей разных профессий и старшее поколение, целые семьи - ваш уникальный, востребованный проект по праву считается одной из самых масштабных образовательных, просветительских акций в области географии. И конечно, отрадно, что в нём принимает активное участие молодежь. Ведь география занимает важное место в ряду научных дисциплин, открывает огромный мир знаний о нашей планете, формирует мировоззрение и кругозор юношей и девушек, воспитывает любовь к своей стране и родному краю", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент выразил слова признания организаторам акции - Русскому географическому обществу и "большой, сплоченной команде волонтеров, благодаря которым диктант всегда проходит на высоком творческом уровне, в атмосфере дружбы и созидания и надолго запоминается всем участникам".

https://ria.ru/20241112/diktant-1983346433.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин, география