Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал Географический диктант крупной образовательной акцией - РИА Новости, 16.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:40 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/geodiktant-1984100790.html
Путин назвал Географический диктант крупной образовательной акцией
Путин назвал Географический диктант крупной образовательной акцией - РИА Новости, 16.11.2024
Путин назвал Географический диктант крупной образовательной акцией
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам Х международной просветительской акции Русского географического общества... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T00:40
2024-11-16T00:40
общество
россия
владимир путин
география
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_36:0:3090:1718_1920x0_80_0_0_07e71f0df39a4f5fdd4fe4463bdbfd49.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам Х международной просветительской акции Русского географического общества "Географический диктант", отметив, что проект по праву считается одной из самых масштабных образовательных, просветительских акций в области географии. "Объединяя на своих площадках более трех с половиной миллионов человек во многих странах - учащихся и студентов, представителей разных профессий и старшее поколение, целые семьи - ваш уникальный, востребованный проект по праву считается одной из самых масштабных образовательных, просветительских акций в области географии. И конечно, отрадно, что в нём принимает активное участие молодежь. Ведь география занимает важное место в ряду научных дисциплин, открывает огромный мир знаний о нашей планете, формирует мировоззрение и кругозор юношей и девушек, воспитывает любовь к своей стране и родному краю", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент выразил слова признания организаторам акции - Русскому географическому обществу и "большой, сплоченной команде волонтеров, благодаря которым диктант всегда проходит на высоком творческом уровне, в атмосфере дружбы и созидания и надолго запоминается всем участникам".
https://ria.ru/20241112/diktant-1983346433.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_619f4f52c7d8ff732effa3fecb9495dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, география
Общество, Россия, Владимир Путин, География
Путин назвал Географический диктант крупной образовательной акцией

Путин направил телеграмму организаторам и участникам Географического диктанта

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам Х международной просветительской акции Русского географического общества "Географический диктант", отметив, что проект по праву считается одной из самых масштабных образовательных, просветительских акций в области географии.
"Объединяя на своих площадках более трех с половиной миллионов человек во многих странах - учащихся и студентов, представителей разных профессий и старшее поколение, целые семьи - ваш уникальный, востребованный проект по праву считается одной из самых масштабных образовательных, просветительских акций в области географии. И конечно, отрадно, что в нём принимает активное участие молодежь. Ведь география занимает важное место в ряду научных дисциплин, открывает огромный мир знаний о нашей планете, формирует мировоззрение и кругозор юношей и девушек, воспитывает любовь к своей стране и родному краю", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент выразил слова признания организаторам акции - Русскому географическому обществу и "большой, сплоченной команде волонтеров, благодаря которым диктант всегда проходит на высоком творческом уровне, в атмосфере дружбы и созидания и надолго запоминается всем участникам".
Десятая международная просветительская акция "Географический диктант"
12 ноября, 16:58
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинГеография
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Протестующие, захватившие парламент Абхазии, на фоне слухов о возможной попытке силовиков отбить здание, готовятся обороняться и возводят баррикады перед нимБеспорядки в АбхазииВчера, 16:25
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала