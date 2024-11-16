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В секторе Газа заявили о гибели от израильских ударов 35 человек за сутки - РИА Новости, 16.11.2024
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14:25 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/gaza-1984151590.html
В секторе Газа заявили о гибели от израильских ударов 35 человек за сутки
В секторе Газа заявили о гибели от израильских ударов 35 человек за сутки - РИА Новости, 16.11.2024
В секторе Газа заявили о гибели от израильских ударов 35 человек за сутки
Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки стали 35 человек, 111 пострадали, сообщило министерство здравоохранения сектора Газа. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T14:25
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КАИР, 16 ноя — РИА Новости. Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки стали 35 человек, 111 пострадали, сообщило министерство здравоохранения сектора Газа. "За последние 24 часа израильская оккупация совершила три массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 35 погибших и 111 пострадавших", - говорится в сообщении. По данным министерства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта возросло до 43 799, пострадали более 103,6 тысячи человек. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241116/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Россия, Москва, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В секторе Газа заявили о гибели от израильских ударов 35 человек за сутки

Минздрав Газы: от израильских ударов за сутки погибли 35 человек, 111 пострадали

© AP Photo / Abdel Kareem HanaТела погибших в результате израильской бомбардировки сектора Газа
Тела погибших в результате израильской бомбардировки сектора Газа - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Тела погибших в результате израильской бомбардировки сектора Газа. Архивное фото
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КАИР, 16 ноя — РИА Новости. Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки стали 35 человек, 111 пострадали, сообщило министерство здравоохранения сектора Газа.
"За последние 24 часа израильская оккупация совершила три массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 35 погибших и 111 пострадавших", - говорится в сообщении.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
По данным министерства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта возросло до 43 799, пострадали более 103,6 тысячи человек.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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