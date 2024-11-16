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СМИ сообщили о задержании мужчины, захватившего заложников под Парижем - РИА Новости, 16.11.2024
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18:05 16.11.2024 (обновлено: 18:52 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/frantsiya-1984175291.html
СМИ сообщили о задержании мужчины, захватившего заложников под Парижем
СМИ сообщили о задержании мужчины, захватившего заложников под Парижем - РИА Новости, 16.11.2024
СМИ сообщили о задержании мужчины, захватившего заложников под Парижем
Во французском Исси-ле-Мулино задержали мужчину, взявшего в заложники сотрудников ресторана, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источник. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T18:05
2024-11-16T18:52
в мире
париж
франция
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Во французском Исси-ле-Мулино задержали мужчину, взявшего в заложники сотрудников ресторана, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источник."Заложники освобождены, &lt;...&gt; безумец задержан", — говорится в публикации.Об инциденте в пригороде Парижа стало известно в субботу днем. Как сообщали СМИ, некий мужчина забаррикадировался в ресторане и захватил его сотрудников. Чуть позднее газета Figaro со ссылкой на источник уточнила, что речь идет о сыне владельца этого заведения, который был вооружен ножом, удерживал порядка трех-четырех лиц из персонала и угрожал совершить суицид.Силовики оцепили район и окружили ресторан. На место прибыли отряд спецназначения парижской полиции BRI и снайперы.
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в мире, париж, франция
В мире, Париж, Франция
СМИ сообщили о задержании мужчины, захватившего заложников под Парижем

BFMTV: в пригороде Парижа задержали мужчину, захватившего заложников в ресторане

© РИА Новости / Жюльен Маттиа | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов Франции
Сотрудники правоохранительных органов Франции - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Сотрудники правоохранительных органов Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Во французском Исси-ле-Мулино задержали мужчину, взявшего в заложники сотрудников ресторана, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источник.
"Заложники освобождены, <...> безумец задержан", — говорится в публикации.
Об инциденте в пригороде Парижа стало известно в субботу днем. Как сообщали СМИ, некий мужчина забаррикадировался в ресторане и захватил его сотрудников. Чуть позднее газета Figaro со ссылкой на источник уточнила, что речь идет о сыне владельца этого заведения, который был вооружен ножом, удерживал порядка трех-четырех лиц из персонала и угрожал совершить суицид.
Силовики оцепили район и окружили ресторан. На место прибыли отряд спецназначения парижской полиции BRI и снайперы.
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