https://ria.ru/20241116/frantsiya-1984175291.html
СМИ сообщили о задержании мужчины, захватившего заложников под Парижем
СМИ сообщили о задержании мужчины, захватившего заложников под Парижем - РИА Новости, 16.11.2024
СМИ сообщили о задержании мужчины, захватившего заложников под Парижем
Во французском Исси-ле-Мулино задержали мужчину, взявшего в заложники сотрудников ресторана, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источник. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T18:05
2024-11-16T18:05
2024-11-16T18:52
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Во французском Исси-ле-Мулино задержали мужчину, взявшего в заложники сотрудников ресторана, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источник."Заложники освобождены, <...> безумец задержан", — говорится в публикации.Об инциденте в пригороде Парижа стало известно в субботу днем. Как сообщали СМИ, некий мужчина забаррикадировался в ресторане и захватил его сотрудников. Чуть позднее газета Figaro со ссылкой на источник уточнила, что речь идет о сыне владельца этого заведения, который был вооружен ножом, удерживал порядка трех-четырех лиц из персонала и угрожал совершить суицид.Силовики оцепили район и окружили ресторан. На место прибыли отряд спецназначения парижской полиции BRI и снайперы.
https://ria.ru/20241116/frantsiya-1984172443.html
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в мире, париж, франция
СМИ сообщили о задержании мужчины, захватившего заложников под Парижем
BFMTV: в пригороде Парижа задержали мужчину, захватившего заложников в ресторане