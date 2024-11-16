https://ria.ru/20241116/frantsiya-1984175291.html

СМИ сообщили о задержании мужчины, захватившего заложников под Парижем

СМИ сообщили о задержании мужчины, захватившего заложников под Парижем - РИА Новости, 16.11.2024

СМИ сообщили о задержании мужчины, захватившего заложников под Парижем

Во французском Исси-ле-Мулино задержали мужчину, взявшего в заложники сотрудников ресторана, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источник. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T18:05

2024-11-16T18:05

2024-11-16T18:52

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Во французском Исси-ле-Мулино задержали мужчину, взявшего в заложники сотрудников ресторана, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источник."Заложники освобождены, <...> безумец задержан", — говорится в публикации.Об инциденте в пригороде Парижа стало известно в субботу днем. Как сообщали СМИ, некий мужчина забаррикадировался в ресторане и захватил его сотрудников. Чуть позднее газета Figaro со ссылкой на источник уточнила, что речь идет о сыне владельца этого заведения, который был вооружен ножом, удерживал порядка трех-четырех лиц из персонала и угрожал совершить суицид.Силовики оцепили район и окружили ресторан. На место прибыли отряд спецназначения парижской полиции BRI и снайперы.

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в мире, париж, франция