https://ria.ru/20241116/frantsiya-1984173177.html

На место захвата заложников во Франции прибыли снайперы, сообщили СМИ

На место захвата заложников во Франции прибыли снайперы, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.11.2024

На место захвата заложников во Франции прибыли снайперы, сообщили СМИ

Снайперы прибыли на место захвата заложников в ресторане в пригороде Парижа, сообщил свидетель событий телеканалу BFMTV. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T17:45

2024-11-16T17:45

2024-11-16T17:48

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Снайперы прибыли на место захвата заложников в ресторане в пригороде Парижа, сообщил свидетель событий телеканалу BFMTV."На месте много полиции… есть снайперы", - заявил свидетель в комментарии телеканалу.По данным парижской полиции, которые приводит BFMTV, захват заложников произвел сын хозяина ресторана. По тем же данным, он вооружен ножом и заявил о намерении покончить с собой. Газета Figaro сообщила, что он удерживает трёх-четырёх человек.

https://ria.ru/20241116/frantsiya-1984172443.html

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в мире, франция, париж