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На место захвата заложников во Франции прибыли снайперы, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.11.2024
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17:45 16.11.2024 (обновлено: 17:48 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/frantsiya-1984173177.html
На место захвата заложников во Франции прибыли снайперы, сообщили СМИ
На место захвата заложников во Франции прибыли снайперы, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.11.2024
На место захвата заложников во Франции прибыли снайперы, сообщили СМИ
Снайперы прибыли на место захвата заложников в ресторане в пригороде Парижа, сообщил свидетель событий телеканалу BFMTV. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T17:45
2024-11-16T17:48
в мире
франция
париж
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Снайперы прибыли на место захвата заложников в ресторане в пригороде Парижа, сообщил свидетель событий телеканалу BFMTV."На месте много полиции… есть снайперы", - заявил свидетель в комментарии телеканалу.По данным парижской полиции, которые приводит BFMTV, захват заложников произвел сын хозяина ресторана. По тем же данным, он вооружен ножом и заявил о намерении покончить с собой. Газета Figaro сообщила, что он удерживает трёх-четырёх человек.
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в мире, франция, париж
В мире, Франция, Париж
На место захвата заложников во Франции прибыли снайперы, сообщили СМИ

BFMTV: на место захвата заложников в пригороде Парижа прибыли снайперы

© AP Photo / Claude ParisФранцузские полицейские
Французские полицейские - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Claude Paris
Французские полицейские. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Снайперы прибыли на место захвата заложников в ресторане в пригороде Парижа, сообщил свидетель событий телеканалу BFMTV.
"На месте много полиции… есть снайперы", - заявил свидетель в комментарии телеканалу.
По данным парижской полиции, которые приводит BFMTV, захват заложников произвел сын хозяина ресторана. По тем же данным, он вооружен ножом и заявил о намерении покончить с собой. Газета Figaro сообщила, что он удерживает трёх-четырёх человек.
Автомобиль французской полиции - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
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