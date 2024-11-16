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Полиция ведет переговоры с захватившим заложников в ресторане под Парижем
Полиция ведет переговоры с захватившим заложников в ресторане под Парижем - РИА Новости, 16.11.2024
Полиция ведет переговоры с захватившим заложников в ресторане под Парижем
Французские правоохранители ведут переговоры с мужчиной, который захватил в заложники нескольких сотрудников ресторана в пригороде Парижа, сообщил в субботу... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T17:45
2024-11-16T17:45
2024-11-16T17:45
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ПАРИЖ, 16 ноя – РИА Новости. Французские правоохранители ведут переговоры с мужчиной, который захватил в заложники нескольких сотрудников ресторана в пригороде Парижа, сообщил в субботу телеканал BFMTV. "Переговоры всё ещё продолжаются", - сообщает телеканал. По данным парижской полиции, которые приводит BFMTV, захват заложников произвел сын хозяина ресторана. По тем же данным, он вооружен ножом и заявил о намерении покончить с собой. Газета Figaro сообщила, что он удерживает трёх-четырёх человек.
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в мире, париж
Полиция ведет переговоры с захватившим заложников в ресторане под Парижем
BFMTV: полиция ведет переговоры с захватившим заложников в ресторане под Парижем