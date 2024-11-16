https://ria.ru/20241116/frantsiya-1984173038.html

Полиция ведет переговоры с захватившим заложников в ресторане под Парижем

Полиция ведет переговоры с захватившим заложников в ресторане под Парижем - РИА Новости, 16.11.2024

Полиция ведет переговоры с захватившим заложников в ресторане под Парижем

Французские правоохранители ведут переговоры с мужчиной, который захватил в заложники нескольких сотрудников ресторана в пригороде Парижа, сообщил в субботу... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T17:45

2024-11-16T17:45

2024-11-16T17:45

в мире

париж

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ПАРИЖ, 16 ноя – РИА Новости. Французские правоохранители ведут переговоры с мужчиной, который захватил в заложники нескольких сотрудников ресторана в пригороде Парижа, сообщил в субботу телеканал BFMTV. "Переговоры всё ещё продолжаются", - сообщает телеканал. По данным парижской полиции, которые приводит BFMTV, захват заложников произвел сын хозяина ресторана. По тем же данным, он вооружен ножом и заявил о намерении покончить с собой. Газета Figaro сообщила, что он удерживает трёх-четырёх человек.

https://ria.ru/20240330/zakhvat-1936811513.html

париж

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в мире, париж