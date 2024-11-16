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Захвативший заложников в пригороде Парижа оказался наркоманом
Захвативший заложников в пригороде Парижа оказался наркоманом - РИА Новости, 16.11.2024
Захвативший заложников в пригороде Парижа оказался наркоманом
Захвативший заложников в ресторане в городе Исси-Ле-Мулино, расположенном в пригороде Парижа, известен полиции, он страдает наркоманией, сообщает телеканал... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T17:39
2024-11-16T17:39
2024-11-16T17:39
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Захвативший заложников в ресторане в городе Исси-Ле-Мулино, расположенном в пригороде Парижа, известен полиции, он страдает наркоманией, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на парижскую полицию. Ранее телеканал сообщал, что подозреваемый не был известен правоохранителям. "Подозреваемый известен полиции… и страдает наркоманией", - указывает телеканал. По данным парижской полиции, которые приводит телеканал, захват заложников произвел сын хозяина ресторана. По тем же данным, он выразил намерение покончить с собой.
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в мире, париж
Захвативший заложников в пригороде Парижа оказался наркоманом
BFMTV: захвативший заложников в ресторане в пригороде Парижа оказался наркоманом