https://ria.ru/20241116/frantsiya-1984172443.html

Захвативший заложников в пригороде Парижа оказался наркоманом

Захвативший заложников в пригороде Парижа оказался наркоманом - РИА Новости, 16.11.2024

Захвативший заложников в пригороде Парижа оказался наркоманом

Захвативший заложников в ресторане в городе Исси-Ле-Мулино, расположенном в пригороде Парижа, известен полиции, он страдает наркоманией, сообщает телеканал... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T17:39

2024-11-16T17:39

2024-11-16T17:39

в мире

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Захвативший заложников в ресторане в городе Исси-Ле-Мулино, расположенном в пригороде Парижа, известен полиции, он страдает наркоманией, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на парижскую полицию. Ранее телеканал сообщал, что подозреваемый не был известен правоохранителям. "Подозреваемый известен полиции… и страдает наркоманией", - указывает телеканал. По данным парижской полиции, которые приводит телеканал, захват заложников произвел сын хозяина ресторана. По тем же данным, он выразил намерение покончить с собой.

https://ria.ru/20240330/zakhvat-1936811513.html

париж

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в мире, париж