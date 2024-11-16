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СМИ: во Франции захватили заложников в ресторане недалеко от Парижа - РИА Новости, 16.11.2024
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16:18 16.11.2024 (обновлено: 18:07 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/frantsiya-1984163118.html
СМИ: во Франции захватили заложников в ресторане недалеко от Парижа
СМИ: во Франции захватили заложников в ресторане недалеко от Парижа - РИА Новости, 16.11.2024
СМИ: во Франции захватили заложников в ресторане недалеко от Парижа
Сотрудники ресторана в городе Исси-ле-Мулино недалеко от Парижа попали в заложники, передает французский телеканал BFMTV. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T16:18
2024-11-16T18:07
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Сотрудники ресторана в городе Исси-ле-Мулино недалеко от Парижа попали в заложники, передает французский телеканал BFMTV."Хозяин ресторана в Исси-Ле-Мулино забаррикадировался в здании, где находится его заведение, в субботу в полдень. Он удерживает несколько своих сотрудников", — говорится в сообщении.Полиция оцепила район и окружила ресторан, расположенный в нескольких десятках метров от парижской кольцевой дороги. На место приехали отряд спецназначения парижской полиции BRI и снайперы, отмечает телеканал. Газета Figaro со ссылкой на источник в полиции уточняет, что людей захватил сын владельца ресторана, вооруженный ножом. Он заявляет, что хочет покончить самоубийством. Посетителей в заведении нет, там находятся три-четыре работника, добавил собеседник издания.По информации BFMTV, мужчина известен полиции, он страдает наркоманией. Сейчас правоохранители ведут с ним переговоры.Позднее телеканал со ссылкой на источник сообщил, что четырех заложников освободили, а подозреваемого задержали.
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в мире, париж, франция, происшествия
В мире, Париж, Франция, Происшествия

СМИ: во Франции захватили заложников в ресторане недалеко от Парижа

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции в пригороде Парижа
Сотрудник полиции в пригороде Парижа - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Сотрудники ресторана в городе Исси-ле-Мулино недалеко от Парижа попали в заложники, передает французский телеканал BFMTV.
"Хозяин ресторана в Исси-Ле-Мулино забаррикадировался в здании, где находится его заведение, в субботу в полдень. Он удерживает несколько своих сотрудников", — говорится в сообщении.
Полиция оцепила район и окружила ресторан, расположенный в нескольких десятках метров от парижской кольцевой дороги. На место приехали отряд спецназначения парижской полиции BRI и снайперы, отмечает телеканал.
Газета Figaro со ссылкой на источник в полиции уточняет, что людей захватил сын владельца ресторана, вооруженный ножом. Он заявляет, что хочет покончить самоубийством. Посетителей в заведении нет, там находятся три-четыре работника, добавил собеседник издания.
По информации BFMTV, мужчина известен полиции, он страдает наркоманией. Сейчас правоохранители ведут с ним переговоры.
Позднее телеканал со ссылкой на источник сообщил, что четырех заложников освободили, а подозреваемого задержали.
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