Прокуратура Франции потребовала суда над министром культуры
Прокуратура потребовала суда над министром культуры Франции Дати за коррупцию
Министр культуры Франции Рашида Дати. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 16 ноя – РИА Новости. Национальная финансовая прокуратура Франции потребовала предать суду министра культуры Рашиду Дати и бывшего главу альянса Renault-Nissan Карлоса Гона по обвинению в коррупции, сообщает телеканал BFMTV.
С 2021 года против Дати идет следствие. Ее обвиняют в коррупции и торговле влиянием. Финансовая прокуратура считает, что в 2009-2011 годы она получила 900 тысяч евро от компании Renault, чьи интересы лоббировала, будучи депутатом Европарламента (2009-2019).
Захарова прокомментировала обвинение против Марин Ле Пен
14 ноября, 09:33
"Национальная финансовая прокуратура затребовала процесса в уголовном суде над министром культуры Рашидой Дати и бывшим главой автомобильной группы Renault-Nissan Карлосом Гоном, в частности по обвинениям в коррупции и торговле влиянием", - говорится в сообщении телеканала.
В июле радиостанция Franceinfo сообщила, что апелляционный суд Парижа отклонил прошение министра культуры Франции Рашиды Дати о закрытии дела против нее из-за срока давности.
Дати стала первым политиком из иммигрантской среды, занявшим столь высокий пост в правительстве Франции. Она родилась в неблагополучной семье алжирки и марокканца, в которой было 11 детей. Двое братьев Дати отбывали тюремные сроки за торговлю наркотиками.
Экс-глава Nissan рассказал о самом опасном моменте побега из Японии
13 октября 2021, 04:42