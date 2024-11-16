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Прокуратура Франции потребовала суда над министром культуры - РИА Новости, 16.11.2024
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01:27 16.11.2024 (обновлено: 01:28 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/frantsiya-1984102894.html
Прокуратура Франции потребовала суда над министром культуры
Прокуратура Франции потребовала суда над министром культуры - РИА Новости, 16.11.2024
Прокуратура Франции потребовала суда над министром культуры
Национальная финансовая прокуратура Франции потребовала предать суду министра культуры Рашиду Дати и бывшего главу альянса Renault-Nissan Карлоса Гона по... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T01:27
2024-11-16T01:28
в мире
франция
карлос гон
renault nissan (альянс)
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ПАРИЖ, 16 ноя – РИА Новости. Национальная финансовая прокуратура Франции потребовала предать суду министра культуры Рашиду Дати и бывшего главу альянса Renault-Nissan Карлоса Гона по обвинению в коррупции, сообщает телеканал BFMTV. С 2021 года против Дати идет следствие. Ее обвиняют в коррупции и торговле влиянием. Финансовая прокуратура считает, что в 2009-2011 годы она получила 900 тысяч евро от компании Renault, чьи интересы лоббировала, будучи депутатом Европарламента (2009-2019). "Национальная финансовая прокуратура затребовала процесса в уголовном суде над министром культуры Рашидой Дати и бывшим главой автомобильной группы Renault-Nissan Карлосом Гоном, в частности по обвинениям в коррупции и торговле влиянием", - говорится в сообщении телеканала. В июле радиостанция Franceinfo сообщила, что апелляционный суд Парижа отклонил прошение министра культуры Франции Рашиды Дати о закрытии дела против нее из-за срока давности. Дати стала первым политиком из иммигрантской среды, занявшим столь высокий пост в правительстве Франции. Она родилась в неблагополучной семье алжирки и марокканца, в которой было 11 детей. Двое братьев Дати отбывали тюремные сроки за торговлю наркотиками.
https://ria.ru/20241114/frantsiya-1983662729.html
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в мире, франция, карлос гон, renault nissan (альянс), европарламент
В мире, Франция, Карлос Гон, Renault Nissan (альянс), Европарламент
Прокуратура Франции потребовала суда над министром культуры

Прокуратура потребовала суда над министром культуры Франции Дати за коррупцию

© ru.wikipedia.orgМинистр культуры Франции Рашида Дати
Министр культуры Франции Рашида Дати - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© ru.wikipedia.org
Министр культуры Франции Рашида Дати. Архивное фото
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ПАРИЖ, 16 ноя – РИА Новости. Национальная финансовая прокуратура Франции потребовала предать суду министра культуры Рашиду Дати и бывшего главу альянса Renault-Nissan Карлоса Гона по обвинению в коррупции, сообщает телеканал BFMTV.
С 2021 года против Дати идет следствие. Ее обвиняют в коррупции и торговле влиянием. Финансовая прокуратура считает, что в 2009-2011 годы она получила 900 тысяч евро от компании Renault, чьи интересы лоббировала, будучи депутатом Европарламента (2009-2019).
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"Национальная финансовая прокуратура затребовала процесса в уголовном суде над министром культуры Рашидой Дати и бывшим главой автомобильной группы Renault-Nissan Карлосом Гоном, в частности по обвинениям в коррупции и торговле влиянием", - говорится в сообщении телеканала.
В июле радиостанция Franceinfo сообщила, что апелляционный суд Парижа отклонил прошение министра культуры Франции Рашиды Дати о закрытии дела против нее из-за срока давности.
Дати стала первым политиком из иммигрантской среды, занявшим столь высокий пост в правительстве Франции. Она родилась в неблагополучной семье алжирки и марокканца, в которой было 11 детей. Двое братьев Дати отбывали тюремные сроки за торговлю наркотиками.
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