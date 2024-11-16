https://ria.ru/20241116/frantsiya-1984102894.html

Прокуратура Франции потребовала суда над министром культуры

Прокуратура Франции потребовала суда над министром культуры - РИА Новости, 16.11.2024

Прокуратура Франции потребовала суда над министром культуры

Национальная финансовая прокуратура Франции потребовала предать суду министра культуры Рашиду Дати и бывшего главу альянса Renault-Nissan Карлоса Гона по... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T01:27

2024-11-16T01:27

2024-11-16T01:28

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карлос гон

renault nissan (альянс)

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ПАРИЖ, 16 ноя – РИА Новости. Национальная финансовая прокуратура Франции потребовала предать суду министра культуры Рашиду Дати и бывшего главу альянса Renault-Nissan Карлоса Гона по обвинению в коррупции, сообщает телеканал BFMTV. С 2021 года против Дати идет следствие. Ее обвиняют в коррупции и торговле влиянием. Финансовая прокуратура считает, что в 2009-2011 годы она получила 900 тысяч евро от компании Renault, чьи интересы лоббировала, будучи депутатом Европарламента (2009-2019). "Национальная финансовая прокуратура затребовала процесса в уголовном суде над министром культуры Рашидой Дати и бывшим главой автомобильной группы Renault-Nissan Карлосом Гоном, в частности по обвинениям в коррупции и торговле влиянием", - говорится в сообщении телеканала. В июле радиостанция Franceinfo сообщила, что апелляционный суд Парижа отклонил прошение министра культуры Франции Рашиды Дати о закрытии дела против нее из-за срока давности. Дати стала первым политиком из иммигрантской среды, занявшим столь высокий пост в правительстве Франции. Она родилась в неблагополучной семье алжирки и марокканца, в которой было 11 детей. Двое братьев Дати отбывали тюремные сроки за торговлю наркотиками.

https://ria.ru/20241114/frantsiya-1983662729.html

https://ria.ru/20211013/pobeg-1754304251.html

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в мире, франция, карлос гон, renault nissan (альянс), европарламент